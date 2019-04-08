АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Медики сообщают о новом признаке болезни Паркинсона

Медики сообщают о новом признаке болезни Паркинсона. Зарубежное издание Express опубликовало соответствующий материал.

Медики сообщают о новом признаке болезни Паркинсона

В конечностях возникает стреляющая боль, которая является новой характеристикой болезни. Любой симптом данного недуга развивается довольно медленно и долго. Это объясняется гибелью нейронов в мозге. Среди известных показателей нейродегенеративной болезни часто встречаются: тремор, скованность мышц и медленные движения. Внезапная стреляющая боль в руках и ногах является предупредительным сигналом о возможной болезни. Эксперты сообщают, что боль возникает время от времени и распространяется по телу. Они утверждают, что во многих случаях можно обойтись обезболивающими препаратами.

В свою очередь, наличие спазмов или боли в мышцах может предупреждать о потенциальной болезни. Судороги могут беспокоить человека в любое время дня и ночи. Для облегчения симптомов рекомендуется делать массаж пораженного участка тела. По оценкам ученых, признаки болезни Паркинсона у многих пациентов обнаруживаются в возрасте после 50-ти лет. Мужчины находятся в большей зоне риска нежели женщины.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские ученые рассказали о секрете
Виктория Лопырева: «Я узнала о
Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz
«Я отрезала ее от кормушки»: Анастасия
«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд
Актер Михаил Полицеймако встретил свой
Депутат Госдумы Михаил Романов назначен
Медики сообщают о новом признаке
Кристина Асмус и Гарик Харламов отдают
Ксения Бородина пожаловалась на
Медики рассказали, как часто можно
ФСБ и операторы сотовой связи против
Мать хоккеиста Александра Овечкина
Ляйсан Утяшева сама выбирала имена для
Компания Jeep представила шесть
Татьяна Судец рассказала о своем первом
Ольга Бузова исполнила мечту уфимского
Максим Галкин приучает своего
В работе приложения "Сбербанк Онлайн"
Внебрачный сын Алексея Булдакова Иван
Участник «Модного приговора» посвятил
Специалисты составили рейтинг самых
Елена Степаненко раскрыла секреты
Татьяна Судец озвучила неизвестные
Настя Ивлеева травмировала руку
Светлана Дружинина опровергла слухи о
Певица Ханна рассказала о случаях,
Ученые освободят узников “китовой
Ирина Нельсон рассказала, что для нее
Цекало: «Я люблю свою жену, а то что
Просмотреть все новости