Медики сообщают о новом признаке болезни Паркинсона





В конечностях возникает стреляющая боль, которая является новой характеристикой болезни. Любой симптом данного недуга развивается довольно медленно и долго. Это объясняется гибелью нейронов в мозге. Среди известных показателей нейродегенеративной болезни часто встречаются: тремор, скованность мышц и медленные движения. Внезапная стреляющая боль в руках и ногах является предупредительным сигналом о возможной болезни. Эксперты сообщают, что боль возникает время от времени и распространяется по телу. Они утверждают, что во многих случаях можно обойтись обезболивающими препаратами.В свою очередь, наличие спазмов или боли в мышцах может предупреждать о потенциальной болезни. Судороги могут беспокоить человека в любое время дня и ночи. Для облегчения симптомов рекомендуется делать массаж пораженного участка тела. По оценкам ученых, признаки болезни Паркинсона у многих пациентов обнаруживаются в возрасте после 50-ти лет. Мужчины находятся в большей зоне риска нежели женщины.