Ученые освободят узников “китовой тюрьмы” в Приморье





Российские ученые вместе с группой Кусто недавно подписали важный договор. Документ гласит, что узники “китовой тюрьмы” в Приморье будут выпущены на волю. В Приморском крае исследователи океанов вместе с учеными подписали документ о совместной работе по вопросу освобождения косаток и белух. А пока что в бухте Средняя планируют сознать максимально комфортные условиях для животных. Там сейчас остается 87 белух и 10 косаток. Глава Приморского края обещает разработать отдельный план освобождения для каждой особи. Правоохранительные органы сообщают об их незаконном отлове. Морских животных продавали в океанариумы.