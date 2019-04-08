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Ученые освободят узников “китовой тюрьмы” в Приморье

Ученые вместе с группой Кусто недавно подписали важное соглашение. Документ гласит, что узников “китовой тюрьмы” в Приморье освободят.

Ученые освободят узников “китовой тюрьмы” в Приморье

Российские ученые вместе с группой Кусто недавно подписали важный договор. Документ гласит, что узники “китовой тюрьмы” в Приморье будут выпущены на волю. В Приморском крае исследователи океанов вместе с учеными подписали документ о совместной работе по вопросу освобождения косаток и белух. А пока что в бухте Средняя планируют сознать максимально комфортные условиях для животных. Там сейчас остается 87 белух и 10 косаток. Глава Приморского края обещает разработать отдельный план освобождения для каждой особи. Правоохранительные органы сообщают об их незаконном отлове. Морских животных продавали в океанариумы.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:46

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