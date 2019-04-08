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В России стартуют продажи дизельного Audi А8

Официальные дилеры Audi в России начали принимать предзаказы на дизельную модификацию А8. Доступен автомобиль будет уже в июне этого года.
В России стартуют продажи дизельного Audi А8

Стоить базовая комплектация будет от 6 150 000 рублей, а удлиненная версия - от 6 965 000 рублей. На автомобиле будет установлен дизельный V-образный силовой агрегат, объёмом 6,3 литра и мощностью 249 л.с. Крутящий момент достигнет 600 Нм. Оборудована модель коробкой - автомат и полным приводом. Разгон до сотни за 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Средний расход топлива на 100 километров пробега составит 6,6 литров.

В базовую версию автомобиля входят: светодиодные фары, адаптивная пневмоподвеска, кожаный салон, сервопривод крышки багажника, электрорегулировка сидений, автодоводчики дверей, четырёхзонный климат-контроль, цифровая панель приборов, система голосового управления, медиа-комплекс, доступ к облачным сервисам и навигация.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:16

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