"Любовь не знает сравнительных характеристик": Анна Седокова поздравила сына Гектора с днем рождения
Известная певица Анна Седокова трогательно поздравила своего сына Гектора со вторым днем рождения. Артиста отметила, что не хочет называть его «самым любимым», так как «любовь не знает сравнительных характеристик».
Такой нежный и трогательный пост Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram. Певица отметила, что у ее маленького мужчины и любимого сына Гектора праздник – второй день рождения. Она поздравила наследника с этой датой и заверила, что ее отношение к нему не изменит ничего. Звезда отмечает, Гектор постоянно шкодит и нарушает правила: тягает сестру за волосы, играет на пианино с помощью ног, выливает воду из ваз прямо на пол, а также набирает полную ванную и выбрасывает туда косметику своей матери. Певица отмечает, на этом «развлечения» ее 2-летнего сына не заканчиваются – он часто рисует маркером прямо на паркете, а также иногда предпочитает есть собачий корм.
Анна Седокова отмечает, сначала она хотела написать «Самому любимому», но потом передумала. По мнению звезды, любовь не знает сравнительных характеристик, поэтому такие формулировки недопустимы, особенно в отношении детей. Поклонники певицы присоединились к ее поздравлениям и пожелали Гектору крепкого здоровья. Некоторые из них отметили, что артистке стоит больше времени уделять воспитанию ребенка, иначе в будущем с этим возникнут более серьезные проблемы.
Такой нежный и трогательный пост Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram. Певица отметила, что у ее маленького мужчины и любимого сына Гектора праздник – второй день рождения. Она поздравила наследника с этой датой и заверила, что ее отношение к нему не изменит ничего. Звезда отмечает, Гектор постоянно шкодит и нарушает правила: тягает сестру за волосы, играет на пианино с помощью ног, выливает воду из ваз прямо на пол, а также набирает полную ванную и выбрасывает туда косметику своей матери. Певица отмечает, на этом «развлечения» ее 2-летнего сына не заканчиваются – он часто рисует маркером прямо на паркете, а также иногда предпочитает есть собачий корм.
Анна Седокова отмечает, сначала она хотела написать «Самому любимому», но потом передумала. По мнению звезды, любовь не знает сравнительных характеристик, поэтому такие формулировки недопустимы, особенно в отношении детей. Поклонники певицы присоединились к ее поздравлениям и пожелали Гектору крепкого здоровья. Некоторые из них отметили, что артистке стоит больше времени уделять воспитанию ребенка, иначе в будущем с этим возникнут более серьезные проблемы.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:55