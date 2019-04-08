"Любовь не знает сравнительных характеристик": Анна Седокова поздравила сына Гектора с днем рождения

Такой нежный и трогательный пост Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram. Певица отметила, что у ее маленького мужчины и любимого сына Гектора праздник – второй день рождения. Она поздравила наследника с этой датой и заверила, что ее отношение к нему не изменит ничего. Звезда отмечает, Гектор постоянно шкодит и нарушает правила: тягает сестру за волосы, играет на пианино с помощью ног, выливает воду из ваз прямо на пол, а также набирает полную ванную и выбрасывает туда косметику своей матери. Певица отмечает, на этом «развлечения» ее 2-летнего сына не заканчиваются – он часто рисует маркером прямо на паркете, а также иногда предпочитает есть собачий корм.Анна Седокова отмечает, сначала она хотела написать «Самому любимому», но потом передумала. По мнению звезды, любовь не знает сравнительных характеристик, поэтому такие формулировки недопустимы, особенно в отношении детей. Поклонники певицы присоединились к ее поздравлениям и пожелали Гектору крепкого здоровья. Некоторые из них отметили, что артистке стоит больше времени уделять воспитанию ребенка, иначе в будущем с этим возникнут более серьезные проблемы.