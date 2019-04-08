Стреляющий бревнами танк Т-80 попал на видео





На 61-м бронетанковом заводе в Санкт-Петербурге ремонтируют практически все боевые машины армии России. В этот раз обновление там проходил танк Т-80, а журналисты посвятили ему большой 40-минутный сюжет. В нем они рассказали о боевых и ходовых характеристиках этой военной машины, а также пообщались со специалистами данного завода. Представители 61-ого бронетанкового рассказали журналистам множество интересных фактов о Т-80, но больше всего зрителей удивил способ проверки исправности пушки.Для этого танк заряжают обычным бревном, его называют деревянным пыжом, затем в дуло заливают воду, чтобы древесина не сгорела прямо в момент выстрела и не повредила внутреннюю поверхность установки. Далее происходит «обычный» выстрел танка Т-80. Журналистов и зрителей подобный способ проверки исправности пушки очень сильно удивил, но специалисты 61-ого бронетанкового отметили, что это обычная процедура, проводимая уже многие десятилетия.Такой подход, рассказали они, позволяет безопасным способом проверить готовность дула, при этом не опасаясь за безопасность и возможные инциденты с боевыми зарядами. Результат не удовлетворил журналистов, так как бревно в таком случае не вылетает из дула, а просто разлетается в щепки прямо в нем.