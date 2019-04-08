«Я родилась, чтобы стать мамой»: Елизавета Боярская поздравила сына с днем рождения

Трогательное сообщения Елизавета Боярская сопроводила семейным снимком с супругом Максимом Матвеевым и сыном Андреем. Все вместе они склонились над праздничным тортом, имеющем 7 свечек. Актриса рассказала о том, что рождение наследника помогло ей осознать свое предназначение. По ее словам, на свет она родилась с одной целью – «стать мамой». В конце своего поздравления артистка не забыла поблагодарить и своего мужа за то, что он подарил ей такого замечательного наследника.Сам Максим Матвеев разместил на странице в Instagram тот же снимок, что и Елизавета Боярская. При этом поздравил он своего сына Андрея шуточным диалогом. «Андрюх, сегодня у тебя день рождения! Я понимаю, немного волнительно. Цифра серьезная. Тебе исполняется 6 лет», - заявляет отец. «Пап, вообще-то уже семь», - отвечает ему сын. «Как? Уже?», - недоумевает глава семейства. В завершении актер поблагодарил свою супругу за наследника и написал: «Люблю вас!».Поклонники Елизаветы Боярской присоединились к этим поздравлениям. Они пожелали 7-летнему Андрею здоровья, счастья и успехов в жизни. Подписчики не забыли и о младшем сыне звездной пары, родившемся в конце 2018 года.