Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности клещей





Повышение опасности связано с потеплением. С начала 2019 года от укусов клещей прививки получили более 800 тысяч граждан России. До конца года число должно увеличиться к 3-м миллионам.Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, поэтому и предоставляют сильную опасность для человека.Ведомство России сообщает, что во всех городах страны проводится профилактика болезней, которые связаны с укусами клещей.Начало сезона охоты противных насекомых приходится на первые дни апреля. Как только на улице теплеет – следует быть осторожным.На данный момент случаев инфекционных заболеваний еще не зарегистрировано.