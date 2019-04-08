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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности клещей

С наступлением весны проснулись также и всемирно известные вредители. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности клещей.

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности клещей

Повышение опасности связано с потеплением. С начала 2019 года от укусов клещей прививки получили более 800 тысяч граждан России. До конца года число должно увеличиться к 3-м миллионам.
Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, поэтому и предоставляют сильную опасность для человека.
Ведомство России сообщает, что во всех городах страны проводится профилактика болезней, которые связаны с укусами клещей.
Начало сезона охоты противных насекомых приходится на первые дни апреля. Как только на улице теплеет – следует быть осторожным.
На данный момент случаев инфекционных заболеваний еще не зарегистрировано.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 03:00

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