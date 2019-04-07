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Специалисты указали основные причины снижения ресурса двигателя

Специалисты рассказали о трех самых распространённых причинах снижения ресурса двигателя. Решение этих проблем позволит улучшить работу силового агрегата и продлить ему «жизнь».
Специалисты указали основные причины снижения ресурса двигателя

Самой распространённой причиной понижения срока нормальной работы двигателя является экономия на топливе. Не редки случаи, когда производитель рекомендует заправлять транспортное средство 95 бензином, а автовладелец, с целью экономии, заправляет его 92. Как показывает практика, большинство двигателей способны потреблять топливо с низким октановым числом. Однако не стоит забывать, что такая нагрузка негативно сказывается на работе механизмов мотора. Стоит ли экономить на горючем, если ремонт обойдется намного дороже.

Своевременная замена масла и масляного фильтра – основная задача каждого автовладельца. Опытные механики рекомендуют сокращать интервал обновления масла в 1,5-2 раза, чем предписывает производитель. Это связано с повышенными нагрузками на транспортное средство при его эксплуатации, в результате плохого дорожного покрытия или простоя в пробках.

Чип-тюнинг двигателя – распространённая процедура, которая позволяет увеличить мощность двигателя. Однако, стоит ли её проводить? Разработчиками автомобилей были предусмотрены все необходимые условия для исправной и постоянной работы агрегата. Вмешательство в заводские настройки системы может значительно уменьшить ресурс двигателя. Поэтому эксперты категорически не рекомендуют увеличивать мощность таким образом. Соблюдение элементарных правил позволит сохранить силовой агрегат и обеспечить ему долгое время службы.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:00

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