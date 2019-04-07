Специалисты указали основные причины снижения ресурса двигателя





Самой распространённой причиной понижения срока нормальной работы двигателя является экономия на топливе. Не редки случаи, когда производитель рекомендует заправлять транспортное средство 95 бензином, а автовладелец, с целью экономии, заправляет его 92. Как показывает практика, большинство двигателей способны потреблять топливо с низким октановым числом. Однако не стоит забывать, что такая нагрузка негативно сказывается на работе механизмов мотора. Стоит ли экономить на горючем, если ремонт обойдется намного дороже.Своевременная замена масла и масляного фильтра – основная задача каждого автовладельца. Опытные механики рекомендуют сокращать интервал обновления масла в 1,5-2 раза, чем предписывает производитель. Это связано с повышенными нагрузками на транспортное средство при его эксплуатации, в результате плохого дорожного покрытия или простоя в пробках.Чип-тюнинг двигателя – распространённая процедура, которая позволяет увеличить мощность двигателя. Однако, стоит ли её проводить? Разработчиками автомобилей были предусмотрены все необходимые условия для исправной и постоянной работы агрегата. Вмешательство в заводские настройки системы может значительно уменьшить ресурс двигателя. Поэтому эксперты категорически не рекомендуют увеличивать мощность таким образом. Соблюдение элементарных правил позволит сохранить силовой агрегат и обеспечить ему долгое время службы.