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Талая вода способна подарить организму “вторую жизнь” – Ученые

Японские ученые давно уже подтвердили пользу талой воды для здоровья человека. Она способна подарить организму “вторую жизнь”, насыщая все клетки энергией.
Талая вода способна подарить организму “вторую жизнь” – Ученые

Исследования полезных свойств данного вида воды ведутся уже давно. В косметологии кожа после процедур с использованием кусочков льда, становится лучше и свежее. Также лица, страдающие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, после употребления жидкости замечают, как у них снижается уровень холестерина и улучшается обмен веществ в организме.

Талая вода успешно борется с лишним весом, полезна для спортсменов, перенесших различные травмы, а также помогает избавиться от усталости и повышает устойчивость иммунитета к различным вирусам. Ученые выяснили, что природный целитель лечит мигрень, аллергии, остеохондроз и радикулит. Воду можно давать детям, а также ее свойства сохраняются 12 часов.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:55

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