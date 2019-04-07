Талая вода способна подарить организму “вторую жизнь” – Ученые
Японские ученые давно уже подтвердили пользу талой воды для здоровья человека. Она способна подарить организму “вторую жизнь”, насыщая все клетки энергией.
Исследования полезных свойств данного вида воды ведутся уже давно. В косметологии кожа после процедур с использованием кусочков льда, становится лучше и свежее. Также лица, страдающие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, после употребления жидкости замечают, как у них снижается уровень холестерина и улучшается обмен веществ в организме.
Талая вода успешно борется с лишним весом, полезна для спортсменов, перенесших различные травмы, а также помогает избавиться от усталости и повышает устойчивость иммунитета к различным вирусам. Ученые выяснили, что природный целитель лечит мигрень, аллергии, остеохондроз и радикулит. Воду можно давать детям, а также ее свойства сохраняются 12 часов.
Исследования полезных свойств данного вида воды ведутся уже давно. В косметологии кожа после процедур с использованием кусочков льда, становится лучше и свежее. Также лица, страдающие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, после употребления жидкости замечают, как у них снижается уровень холестерина и улучшается обмен веществ в организме.
Талая вода успешно борется с лишним весом, полезна для спортсменов, перенесших различные травмы, а также помогает избавиться от усталости и повышает устойчивость иммунитета к различным вирусам. Ученые выяснили, что природный целитель лечит мигрень, аллергии, остеохондроз и радикулит. Воду можно давать детям, а также ее свойства сохраняются 12 часов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:55