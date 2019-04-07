Стилист Domjur прокомментировала внешний вид Софии Ротару

Стилист Domjur сообщила, что пристально рассмотрела последние снимки Софии Ротару. Она считает, что певица в свой 71 год выглядит весьма хорошо. Специалист утверждает, что исполнительница неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга, но в ее профессии это просто необходимо. Также стилист обратила внимание на гардероб знаменитости. Она сообщила, что София Ротару одевается очень скромно и отдает предпочтение классике, поэтому всегда выглядит очень элегантно и привлекательно.Также эксперт обратила внимание на макияж знаменитости и сообщила, что певица не использует красную помаду, а также яркие румяна, и всегда выглядит весьма сдержано. В конце своего интервью стилист добавила, что звездам шоу-бизнеса стоит брать пример с Софии Ротару.