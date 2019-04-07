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Стилист Domjur прокомментировала внешний вид Софии Ротару

В одном из своих недавних интервью стилист Domjur прокомментировала внешний вид Софии Ротару. В последнее время поклонники знаменитой певицы считают, что она выглядит слишком уставшей.

Стилист Domjur прокомментировала внешний вид Софии Ротару

Стилист Domjur сообщила, что пристально рассмотрела последние снимки Софии Ротару. Она считает, что певица в свой 71 год выглядит весьма хорошо. Специалист утверждает, что исполнительница неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга, но в ее профессии это просто необходимо. Также стилист обратила внимание на гардероб знаменитости. Она сообщила, что София Ротару одевается очень скромно и отдает предпочтение классике, поэтому всегда выглядит очень элегантно и привлекательно.

Стилист Domjur прокомментировала внешний вид Софии Ротару

Также эксперт обратила внимание на макияж знаменитости и сообщила, что певица не использует красную помаду, а также яркие румяна, и всегда выглядит весьма сдержано. В конце своего интервью стилист добавила, что звездам шоу-бизнеса стоит брать пример с Софии Ротару.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07

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