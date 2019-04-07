Экс-участница «Дом-2» Настя Балинская заявила, что ей приходится воплощать все желания парня младше себя
Бывшая участница скандально-известной телестройки «Дом-2» Анастасия Балинская призналась, что до сих пор исполняет желания своего юного возлюбленного – Алексея Кудряшова.
На днях в Сети появилось очередное интервью с героиней реалити-шоу «Дом-2», которая не так давно во второй раз потеряла малыша. Впрочем, в этот раз 27-летняя блондинка поделилась историей о том, как же непросто строить отношения с молодым человеком на несколько лет младше нее.
Многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят, как начинались взаимоотношения Леши и Насти. Влюбленные то и дело ругались, расставались и сходились, однако по-прежнему вместе. Напомним, что Кудряшов младше Балинской на 6 лет, что совершенно не смущает девушку, мечтающую о семье и детях.
В интервью Анастасия призналась, что до встречи с Алексеем у нее были только взрослые мужчины, поэтому она никогда даже подумать не могла, что будет жить с парнем на несколько лет младше нее.
Как бы то ни было, но больше всего Балинской сложно «угнаться» за идеями молодого избранника. Ведь сейчас он говорит о том, что хочет улететь в Китай, работать моделью, а уже через час планирует поездку в Москву, ведь вспомнил, что всегда мечтал быть актером.
По словам Анастасии, за день Алексей может поменять свои планы по нескольку раз, а ей приходится «покорно» воплощать в жизнь все его желания, сообщает Dom2Life.
На днях в Сети появилось очередное интервью с героиней реалити-шоу «Дом-2», которая не так давно во второй раз потеряла малыша. Впрочем, в этот раз 27-летняя блондинка поделилась историей о том, как же непросто строить отношения с молодым человеком на несколько лет младше нее.
Многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят, как начинались взаимоотношения Леши и Насти. Влюбленные то и дело ругались, расставались и сходились, однако по-прежнему вместе. Напомним, что Кудряшов младше Балинской на 6 лет, что совершенно не смущает девушку, мечтающую о семье и детях.
В интервью Анастасия призналась, что до встречи с Алексеем у нее были только взрослые мужчины, поэтому она никогда даже подумать не могла, что будет жить с парнем на несколько лет младше нее.
Как бы то ни было, но больше всего Балинской сложно «угнаться» за идеями молодого избранника. Ведь сейчас он говорит о том, что хочет улететь в Китай, работать моделью, а уже через час планирует поездку в Москву, ведь вспомнил, что всегда мечтал быть актером.
По словам Анастасии, за день Алексей может поменять свои планы по нескольку раз, а ей приходится «покорно» воплощать в жизнь все его желания, сообщает Dom2Life.
«Ты хоть разорвись, но воплоти все его желания», - отметила экс-участница «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:05