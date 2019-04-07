АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Экс-участница «Дом-2» Настя Балинская заявила, что ей приходится воплощать все желания парня младше себя

Бывшая участница скандально-известной телестройки «Дом-2» Анастасия Балинская призналась, что до сих пор исполняет желания своего юного возлюбленного – Алексея Кудряшова.

Экс-участница «Дом-2» Настя Балинская заявила, что ей приходится воплощать все желания парня младше себя

На днях в Сети появилось очередное интервью с героиней реалити-шоу «Дом-2», которая не так давно во второй раз потеряла малыша. Впрочем, в этот раз 27-летняя блондинка поделилась историей о том, как же непросто строить отношения с молодым человеком на несколько лет младше нее.

Многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят, как начинались взаимоотношения Леши и Насти. Влюбленные то и дело ругались, расставались и сходились, однако по-прежнему вместе. Напомним, что Кудряшов младше Балинской на 6 лет, что совершенно не смущает девушку, мечтающую о семье и детях.

В интервью Анастасия призналась, что до встречи с Алексеем у нее были только взрослые мужчины, поэтому она никогда даже подумать не могла, что будет жить с парнем на несколько лет младше нее.

Экс-участница «Дом-2» Настя Балинская заявила, что ей приходится воплощать все желания парня младше себя

Как бы то ни было, но больше всего Балинской сложно «угнаться» за идеями молодого избранника. Ведь сейчас он говорит о том, что хочет улететь в Китай, работать моделью, а уже через час планирует поездку в Москву, ведь вспомнил, что всегда мечтал быть актером.

По словам Анастасии, за день Алексей может поменять свои планы по нескольку раз, а ей приходится «покорно» воплощать в жизнь все его желания, сообщает Dom2Life.

«Ты хоть разорвись, но воплоти все его желания», - отметила экс-участница «Дома-2».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в
Станислав Садальский вмешался в скандал
Сергей Челобанов расстался с Аллой
Пользователей Сети рассмешили критерии
Экс-участница «Дом-2» Настя Балинская
Юлия Савичева любит туфли на шпильке и
Таролог Сюзанна Андреевна раскрыла
Внедорожники ГАЗ, которые не поступили
Google готовит большое обновление для
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова
«Ты всегда рядом»: Супруга Михаила
Масло кедра поможет вылечить насморк -
Названы лучшие продукты, снижающие
Видео с зовущим маму сыном Жанны Фриске
Сиамские близнецы из Индии не жалеют об
Специалисты назвали 3 лучших способа
Родителям Децла вручили посмертную
Влад Соколовский загорал на льду
Сергей Лазарев считает главным своим
Эксперты озвучили список авто со
«Колоссальная разница»: Яна Рудковская
Принц Гарри избежал встречи с бывшими
Полина Гагарина исполнила песню
Заплесневелый хлеб становится
Ирина Печерникова после смерти мужа и
Конный спорт и скалолазание – лучшие
Анна Семенович ответила на вопрос
Медики назвали первые скрытые симптомы
Apple собирается отказаться от iTunes
Ольга Серябкина в откровенном наряде
Просмотреть все новости