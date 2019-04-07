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Таролог Сюзанна Андреевна раскрыла причины развода Аллы Пугачевой и Александра Стефановича

Известный таролог Сюзанна Андреевна раскрыла несколько причин развода Аллы Пугачевой и Александра Стефановича. Брак исполнительницы и кинорежиссера продлила около 3-х лет.

Таролог Сюзанна Андреевна раскрыла причины развода Аллы Пугачевой и Александра Стефановича

Таролог Сюзанна Андреевна сообщила, что главной причиной развода Аллы Пугачевой и Александра Стефановича стало то, что они были лидерами по жизни. Ясновидящая пояснила, что как правило, такие люди редко уживаются вместе. Также она рассказала, что отношения у певицы и кинорежиссера были страстными, но при этом знаменитости постоянно соперничали друг с другом. Второй причиной, как считает Сюзанна Андреевна, могли стать многочисленные измены со стороны Александра Стефановича, которые Алла Пугачева не стала терпеть.

Таролог Сюзанна Андреевна раскрыла причины развода Аллы Пугачевой и Александра Стефановича

Напомним, что брак знаменитостей продлился около 3-х лет. На данный момент Примадонна российской эстрады счастлива в браке с артистом Максимом Галкиным. Звездная пара воспитывает дочку Елизавету и сына Гарри.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:55

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