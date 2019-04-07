Сестра Эмина Агаларова Сабина родила третьего ребенка

Сабина Алагарова показала фото новорожденной малышки, отметив, что девочка, появившаяся на свет с весом 3300 г, – наиболее миниатюрная из всех ее детей. Третья беременность для бизнесвумен оказалась непростой, и она надеется, что этот этап был самым сложным в ее жизни. Сестра Эмина заранее готовилась к появлению малышки: обустроила детскую с удобной кроваткой, но не стала покупать для ребенка много вещей. Алагарова, воспитывающая дочь Дану и сын Адама, волнуется, хватит ли ей заботы и любви теперь уже на троих детей.Поклонники поздравили бизнесвумен с пополнением в семье, пожелав здоровья ей и малышке. Фолловеры считают, что Алагаровой не стоит переживать, она со всем справится, ведь может всегда рассчитывать на помощь супруга и знаменитого брата.