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Сестра Эмина Агаларова Сабина родила третьего ребенка

Сестра Эмина Агаларова Сабина поделилась с подписчиками Instagram-микроблога радостью – 5 апреля она третий раз стала матерью. Родственница исполнителя родила дочь.
Сестра Эмина Агаларова Сабина родила третьего ребенка

Сабина Алагарова показала фото новорожденной малышки, отметив, что девочка, появившаяся на свет с весом 3300 г, – наиболее миниатюрная из всех ее детей. Третья беременность для бизнесвумен оказалась непростой, и она надеется, что этот этап был самым сложным в ее жизни. Сестра Эмина заранее готовилась к появлению малышки: обустроила детскую с удобной кроваткой, но не стала покупать для ребенка много вещей. Алагарова, воспитывающая дочь Дану и сын Адама, волнуется, хватит ли ей заботы и любви теперь уже на троих детей.
Сестра Эмина Агаларова Сабина родила третьего ребенка

Поклонники поздравили бизнесвумен с пополнением в семье, пожелав здоровья ей и малышке. Фолловеры считают, что Алагаровой не стоит переживать, она со всем справится, ведь может всегда рассчитывать на помощь супруга и знаменитого брата.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:30

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