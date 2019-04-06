Volkswagen Golf получит 400-сильный двигатель





Известно, что отделение Volkswagen R возобновило работу над модификацией VW Golf. Новинка получит имя Golf R Plus. Ее комплектация включит в себя полный привод и двигатель с отдачей в 400 "лошадей". Специалисты утверждают, что суперкар будет конкурировать с Mercedes-AMG A45.Golf R и Golf R Plus собирают на территории центра исследований VW в Германии. Второй получит турбодвигатель EA888 на 2,0 литра с отдачей 400 "лошадей" и 450 Нм крутящегося момента.Сроки премьеры новинки и ее стоимость пока неизвестны. Предположительно, дебют пройдет в следующем году.