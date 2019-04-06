Volkswagen Golf получит 400-сильный двигатель
Немецкая автомобильная марка Volkswagen возобновила разработку модели Golf R с мотором мощностью 400 лошадиных сил. Об этом сообщило тематическое интернет-издание Autocar.
Известно, что отделение Volkswagen R возобновило работу над модификацией VW Golf. Новинка получит имя Golf R Plus. Ее комплектация включит в себя полный привод и двигатель с отдачей в 400 "лошадей". Специалисты утверждают, что суперкар будет конкурировать с Mercedes-AMG A45.
Golf R и Golf R Plus собирают на территории центра исследований VW в Германии. Второй получит турбодвигатель EA888 на 2,0 литра с отдачей 400 "лошадей" и 450 Нм крутящегося момента.
Сроки премьеры новинки и ее стоимость пока неизвестны. Предположительно, дебют пройдет в следующем году.
Известно, что отделение Volkswagen R возобновило работу над модификацией VW Golf. Новинка получит имя Golf R Plus. Ее комплектация включит в себя полный привод и двигатель с отдачей в 400 "лошадей". Специалисты утверждают, что суперкар будет конкурировать с Mercedes-AMG A45.
Golf R и Golf R Plus собирают на территории центра исследований VW в Германии. Второй получит турбодвигатель EA888 на 2,0 литра с отдачей 400 "лошадей" и 450 Нм крутящегося момента.
Сроки премьеры новинки и ее стоимость пока неизвестны. Предположительно, дебют пройдет в следующем году.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:52