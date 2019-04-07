Составлен ТОП самых быстрых гаджетов Apple





Лидером рейтинга стал iPad Pro 2018-го года выпуска с 11-дюймовой диагональю экрана. Он набрал более 548 тысяч баллов. На втором месте iPad Pro 2018-го модельного года, только с диагональю 12,9 дюймов и средним баллом около 546 тысяч. Оба гаджета функционируют на основе однокристальной системы A12X Bionic, которую уже признали мощнейшим процессором.На следующей ступеньке расположился iPhone XS с 367 тысячами баллов. Последними в списке оказались iPhone XS Max, XR и 8 Plus.