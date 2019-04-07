Максим Фадеев возмущен деградацией современного общества и будет учить детей петь и думать

"У каждого человека в душе есть «кодекс» чести и правила поведения. Он может быть разным. Но то, что я вижу сегодня, это деградация всех традиций и уклада, которые были построены нашими отцами. Кто-то скажет плевать... Наверное! Но я так не могу. Я хочу построить школу и учить детей музыке. Учить их петь и думать.", - написал талантливый артист.

Максим Фадеев давно завоевал признание среди поклонников не только как продюсер популярных исполнителей, таких как Линда и "Серебро", но и талантливый певец. Многие признавались, что с нетерпением ждут выхода нового альбома Фадеева, который он обещал выпустить до этого. Несколько часов назад в своем микроблоге в Instagram певец признался, что ему небезразлично современное общество и то, что с ним происходит.На слова Максима Фадеева отозвались многие. Фанаты подчеркнули, что хотели бы, чтобы их дети учились у такого артиста как он. Большинство фолловеров согласились с мнением звезды и поинтересовались, можно ли еще все изменить.