АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Максим Фадеев возмущен деградацией современного общества и будет учить детей петь и думать

Максим Фадеев, известный российский исполнитель и продюсер, на своей странице в Instagram признался, что возмущен деградацией современного общества. Артист хочет открыть свою школу, чтобы учить детей не только хорошо петь, но и думать.
Максим Фадеев возмущен деградацией современного общества и будет учить детей петь и думать

Максим Фадеев давно завоевал признание среди поклонников не только как продюсер популярных исполнителей, таких как Линда и "Серебро", но и талантливый певец. Многие признавались, что с нетерпением ждут выхода нового альбома Фадеева, который он обещал выпустить до этого. Несколько часов назад в своем микроблоге в Instagram певец признался, что ему небезразлично современное общество и то, что с ним происходит.
"У каждого человека в душе есть «кодекс» чести и правила поведения. Он может быть разным. Но то, что я вижу сегодня, это деградация всех традиций и уклада, которые были построены нашими отцами. Кто-то скажет плевать... Наверное! Но я так не могу. Я хочу построить школу и учить детей музыке. Учить их петь и думать.", - написал талантливый артист.


На слова Максима Фадеева отозвались многие. Фанаты подчеркнули, что хотели бы, чтобы их дети учились у такого артиста как он. Большинство фолловеров согласились с мнением звезды и поинтересовались, можно ли еще все изменить.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 03:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен ТОП самых быстрых гаджетов
Максим Фадеев возмущен деградацией
NASA постоянно отслеживает потенциально
Компания Apple решила экономить на
Стройная Татьяна Котова не отказывается
Аналитики назвали ТОП-5
«Дал дочери пощечину»: Владимир Познер
Ученые: Все ягоды предотвращают скачки
Лолита Милявская полностью отказалась
Жасмин предстанет перед поклонниками в
Volkswagen Golf получит 400-сильный
Названы самые выгодные
В Курской области четыре квартиранта
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев подарил
Любовь Успенская пришла на музыкальную
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян
В Башкирии пропавший 29-летний мужчина
В Санкт-Петербурге женщина обстреляла
Эксперты прокомментировали желание
Анастасия Заворотнюк показала
50-летняя Светлана Бондарчук вновь
Названы лучшие города для однодневного
В Твери обнаженный мужчина убегал от
В Сети появилось первое фото со свадьбы
Названы три самые практичные машины до
В Санкт-Петербурге обнаружены пакеты с
Роман Сосо Павлиашвили с Ириной
Психолог Анна Завгороднева на примере
Илья Учитель о новом фильме: «Мы хотели
Седан Karma Revero оснастят двигателем
Просмотреть все новости