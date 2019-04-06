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В Санкт-Петербурге женщина обстреляла подростка во время ссоры из-за собаки

В Санкт-Петербурге местная жительница подозревается в стрельбе по подростку, сообщают местные правоохранители. Отец пострадавшего школьника подал заявление в полицию, ведется расследование.
В Санкт-Петербурге женщина обстреляла подростка во время ссоры из-за собаки

Инцидент произошел вчера в парке в Приморском районе Санкт-Петербурга. 46-летний мужчина обратился в полицию со сведениями о ссоре его 15-летнего сына с неизвестной женщиной. По словам пострадавшего, мальчик гулял по парку с собакой. когда у него возник конфликт с подозреваемой. По непонятным причинам женщина произвела выстрел в сторону подростка из похожего на пистолет предмета.

На данный момент расследование продолжается, правоохранители устанавливают личность женщины, а также подробности произошедшего инцидента.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:04

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