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Нелли Ермолаева знакомит сына Мирона с экзотическими животными

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Нелли Ермолаева знакомит сына Мирона с экзотическими животными. Вместе с супругом и ребёнком девушка отправилась во Флориду, где посетила Сафари парк.
Нелли Ермолаева знакомит сына Мирона с экзотическими животными

Нелли Ермолаева не так давно отправилась в путешествие, компанию в котором ей составили супруг и сын. На одном из опубликованных с отдыха видеороликов экс-участница «Дома-2» показала, как знакомит сына с экзотическими животными. Как призналась сама молодая мать, она была в восторге от встречи с жирафом, ведь любит их с детства, а сын, как оказалось, отреагировал на него сдержанно, но с интересом рассматривал, как животное ест.
Нелли Ермолаева знакомит сына Мирона с экзотическими животными

Поклонники поблагодарили экс-участницу «Дома-2» за то, что она публикует такие интересные видео, позволяя им наблюдать за тем, как её семья отдыхает.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:58

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