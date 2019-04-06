Нелли Ермолаева знакомит сына Мирона с экзотическими животными

Нелли Ермолаева не так давно отправилась в путешествие, компанию в котором ей составили супруг и сын. На одном из опубликованных с отдыха видеороликов экс-участница «Дома-2» показала, как знакомит сына с экзотическими животными. Как призналась сама молодая мать, она была в восторге от встречи с жирафом, ведь любит их с детства, а сын, как оказалось, отреагировал на него сдержанно, но с интересом рассматривал, как животное ест.Поклонники поблагодарили экс-участницу «Дома-2» за то, что она публикует такие интересные видео, позволяя им наблюдать за тем, как её семья отдыхает.