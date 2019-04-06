Ольга Рапунцель раскритиковала выбор Романа Капаклы крёстным отцом для Богдана





Не так давно Илья Яббаров принял решение пригласить Романа Капаклы стать крёстным отцом для своего новорождённого сына. Этим оказалась крайне недовольна родная тётя Богдана Ольга Рапунцель, которая не просто раскритиковала эту идею, но и чётко пояснила причины своего поведения.Со слов Ольги Рапунцель, Роман Капаклы не тот человек, который поймёт и примет на себя всю ответственность крёстного отца. Этот обряд подразумевает под собой приобретение ребёнком вторых родителей, которые всю жизнь будут находиться рядом с ним, помогая ему развиваться в духовном плане. Девушка заявила, что в случае своего ухода с «Дома-2» Капаклы вряд ли станет искать возможности повидаться с Богданом, а просто пропадёт.