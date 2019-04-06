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Минобороны РФ впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер» в Арктике

Минобороны РФ решило частично рассекретить новую военную базу в Арктике. Речь идет о сверхсовременном объекте «Северный клевер», который впервые показали отечественным и иностранным журналистам.
Минобороны РФ впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер» в Арктике

При строительстве «Северного клевера» учитывались строгие климатические условия. Комплекс является полностью закрытым, и военным не приходится выходить на улицу, благодаря соединенным множеством коридоров помещениям. Объект, расположенный на острове Котельный, построен в виде трилистника, чьи цвета символизируют флаг России.

«Северный клевер» - это военный городок, где есть административные и жилые здания – учебные помещения, медицинская часть, гостиница, санитарно-бытовой блок, столовая, склады, узел связи, спортивный и актовый залы. Одновременно на объекте могут жить больше 250 военнослужащих.

В целях безопасности на острове нет сотовой связи и интернета, а вокруг – вечная мерзлота и медведи. Последние являются главными опасностями для военных. Единственный источник пресной воды в Булунском улусе республики Саха – снегоплавильная станция.

Посетившие новейшую базу вооруженных сил РФ иностранные журналисты были удивлены увиденным: «База очень современная, настоящий хайтек». По словам французского журналиста Эстер Лефев, что конкретно происходит на базе, узнать не получилось, но оснащение впечатляет.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00

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