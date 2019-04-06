Минобороны РФ впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер» в Арктике





При строительстве «Северного клевера» учитывались строгие климатические условия. Комплекс является полностью закрытым, и военным не приходится выходить на улицу, благодаря соединенным множеством коридоров помещениям. Объект, расположенный на острове Котельный, построен в виде трилистника, чьи цвета символизируют флаг России.«Северный клевер» - это военный городок, где есть административные и жилые здания – учебные помещения, медицинская часть, гостиница, санитарно-бытовой блок, столовая, склады, узел связи, спортивный и актовый залы. Одновременно на объекте могут жить больше 250 военнослужащих.В целях безопасности на острове нет сотовой связи и интернета, а вокруг – вечная мерзлота и медведи. Последние являются главными опасностями для военных. Единственный источник пресной воды в Булунском улусе республики Саха – снегоплавильная станция.Посетившие новейшую базу вооруженных сил РФ иностранные журналисты были удивлены увиденным: «База очень современная, настоящий хайтек». По словам французского журналиста Эстер Лефев, что конкретно происходит на базе, узнать не получилось, но оснащение впечатляет.