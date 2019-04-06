Минобороны РФ впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер» в Арктике
Минобороны РФ решило частично рассекретить новую военную базу в Арктике. Речь идет о сверхсовременном объекте «Северный клевер», который впервые показали отечественным и иностранным журналистам.
При строительстве «Северного клевера» учитывались строгие климатические условия. Комплекс является полностью закрытым, и военным не приходится выходить на улицу, благодаря соединенным множеством коридоров помещениям. Объект, расположенный на острове Котельный, построен в виде трилистника, чьи цвета символизируют флаг России.
«Северный клевер» - это военный городок, где есть административные и жилые здания – учебные помещения, медицинская часть, гостиница, санитарно-бытовой блок, столовая, склады, узел связи, спортивный и актовый залы. Одновременно на объекте могут жить больше 250 военнослужащих.
В целях безопасности на острове нет сотовой связи и интернета, а вокруг – вечная мерзлота и медведи. Последние являются главными опасностями для военных. Единственный источник пресной воды в Булунском улусе республики Саха – снегоплавильная станция.
Посетившие новейшую базу вооруженных сил РФ иностранные журналисты были удивлены увиденным: «База очень современная, настоящий хайтек». По словам французского журналиста Эстер Лефев, что конкретно происходит на базе, узнать не получилось, но оснащение впечатляет.
При строительстве «Северного клевера» учитывались строгие климатические условия. Комплекс является полностью закрытым, и военным не приходится выходить на улицу, благодаря соединенным множеством коридоров помещениям. Объект, расположенный на острове Котельный, построен в виде трилистника, чьи цвета символизируют флаг России.
«Северный клевер» - это военный городок, где есть административные и жилые здания – учебные помещения, медицинская часть, гостиница, санитарно-бытовой блок, столовая, склады, узел связи, спортивный и актовый залы. Одновременно на объекте могут жить больше 250 военнослужащих.
В целях безопасности на острове нет сотовой связи и интернета, а вокруг – вечная мерзлота и медведи. Последние являются главными опасностями для военных. Единственный источник пресной воды в Булунском улусе республики Саха – снегоплавильная станция.
Посетившие новейшую базу вооруженных сил РФ иностранные журналисты были удивлены увиденным: «База очень современная, настоящий хайтек». По словам французского журналиста Эстер Лефев, что конкретно происходит на базе, узнать не получилось, но оснащение впечатляет.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00