Победитель «Битвы Экстрасенсов» Константин Гецати собирается найти свою любовь в «Школе Экстрасенсов»





7 апреля на канале ТНТ стартует новое шоу «Школа Экстрасенсов». Поклонники Константина Гецати всерьёз обеспокоены, что именно на этих съёмках он может познакомиться со своей половинкой. Отмечается, что в команде проекта работают несколько привлекательных девушек. Возможно, одна из них и привлечёт внимание аланского провидца.Сам экстрасенс, настоящее имя которого Таймураз Гецаев, рассказывает, что по традициям ему не разрешено жениться и иметь детей до достижения определённой зрелости. По этим же правилам он может взять себе в помощницы травницу, которая впоследствие может стать его женой.«Я хочу полюбить и выбрать раз и навсегда. Она сейчас меня уже знает, а я её – нет», - утверждает Гецати.В СМИ частенько всплывали слухи об их романе с Соней Егоровой, которые молодые люди опровергают. Будет ли избранница ученицей «Школы экстрасенсов» или нет, поклонники смогут узнать в ходе передачи.