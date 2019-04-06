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Победитель «Битвы Экстрасенсов» Константин Гецати собирается найти свою любовь в «Школе Экстрасенсов»

Константин Гецати выразил свою надежду найти свою вторую половинку во время участия в новом проекте канала ТНТ «Школа Экстрасенсов». Поклонники также считают, что у звезды есть много шансов обрести свою любовь.
Победитель «Битвы Экстрасенсов» Константин Гецати собирается найти свою любовь в «Школе Экстрасенсов»

7 апреля на канале ТНТ стартует новое шоу «Школа Экстрасенсов». Поклонники Константина Гецати всерьёз обеспокоены, что именно на этих съёмках он может познакомиться со своей половинкой. Отмечается, что в команде проекта работают несколько привлекательных девушек. Возможно, одна из них и привлечёт внимание аланского провидца.

Сам экстрасенс, настоящее имя которого Таймураз Гецаев, рассказывает, что по традициям ему не разрешено жениться и иметь детей до достижения определённой зрелости. По этим же правилам он может взять себе в помощницы травницу, которая впоследствие может стать его женой.

«Я хочу полюбить и выбрать раз и навсегда. Она сейчас меня уже знает, а я её – нет», - утверждает Гецати.

В СМИ частенько всплывали слухи об их романе с Соней Егоровой, которые молодые люди опровергают. Будет ли избранница ученицей «Школы экстрасенсов» или нет, поклонники смогут узнать в ходе передачи.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:34

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