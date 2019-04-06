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IPad mini прошел проверку на прочность от известного блогера

Зак Нельсон, известный блогер, который часто тестирует на прочность различные гаджеты, проверил iPad mini. Устройство показало результаты лучше, чем iPad Pro.
IPad mini прошел проверку на прочность от известного блогера

У блогера уже разработана целая система экстремального влияния на гаджеты с целью проверить заявленные в характеристиках параметры. Он испытывает то, что мало кто из пользователей рискнул бы проверить на своем новом дорогом устройстве.

С помощью теста на прочность Зак Нельсон выяснил, что монеты и ключи, соприкасаясь с планшетом в кармане или сумке, не повредят ни экран, ни крышку. Царапины начинают появляться от воздействия предметов, которые по шкале Мооса имеют уровень твердости больше 6.

Тест огнем флагман выдержал целую минуту. После прекращения воздействия интенсивного пламени от «ожога» не осталось и следа.

Тест на гибкость показал, что iPad mini может согнуться также, как и прошлогодний iPad Pro, но при этом он не утратил своей работоспособности. В отличии от предшественника корпус и экран устройства не пострадали при таком воздействии.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:51

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