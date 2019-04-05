Аксенов: Крым не станет вводить в этом году курортный сбор с туристов
Сергей Аксенов, занимающий должность руководителя Крыма, уверил общественность в том, что в этом году в республике не будет введен курортный сбор. Данное заявление было сделано в рамках международного турфорума «Открытый Крым».
Кроме того, Сергей Аксенов сообщил, что региональное правительство намерено адресовать федеральным властям письмо, в котором будет содержаться просьба исключить Крым из эксперимента, направленного на введение для приезжих курортного сбора. Такое решение руководитель полуострова пояснил тем, что расходы на администрирование нововведения и подготовку к данной процедуре составят ту же сумму, что и прибыль от него, отмечает интернет-издание «Слово и Дело».
Что касается прибавки в местный бюджет, по оценкам специалистов, она составляет от 30 до 50 млн рублей, если учитывать полный туристический сезон.
Кроме того, Сергей Аксенов сообщил, что региональное правительство намерено адресовать федеральным властям письмо, в котором будет содержаться просьба исключить Крым из эксперимента, направленного на введение для приезжих курортного сбора. Такое решение руководитель полуострова пояснил тем, что расходы на администрирование нововведения и подготовку к данной процедуре составят ту же сумму, что и прибыль от него, отмечает интернет-издание «Слово и Дело».
Что касается прибавки в местный бюджет, по оценкам специалистов, она составляет от 30 до 50 млн рублей, если учитывать полный туристический сезон.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:00