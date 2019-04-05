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Аксенов: Крым не станет вводить в этом году курортный сбор с туристов

Сергей Аксенов, занимающий должность руководителя Крыма, уверил общественность в том, что в этом году в республике не будет введен курортный сбор. Данное заявление было сделано в рамках международного турфорума «Открытый Крым».
Аксенов: Крым не станет вводить в этом году курортный сбор с туристов

Кроме того, Сергей Аксенов сообщил, что региональное правительство намерено адресовать федеральным властям письмо, в котором будет содержаться просьба исключить Крым из эксперимента, направленного на введение для приезжих курортного сбора. Такое решение руководитель полуострова пояснил тем, что расходы на администрирование нововведения и подготовку к данной процедуре составят ту же сумму, что и прибыль от него, отмечает интернет-издание «Слово и Дело».

Что касается прибавки в местный бюджет, по оценкам специалистов, она составляет от 30 до 50 млн рублей, если учитывать полный туристический сезон.



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:00

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