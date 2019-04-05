Ученые: Растения могут останавливать рост и выживать в агрессивной среде





В ходе исследования по теме модуляции роста и развития сельскохозяйственных культур ученые выявили в цветах Arabidopsis компоненты ANAC085 и ANAC044, являющиеся ключевыми при воздействии на растение экстремальных температур. В случае повреждения ДНК деление клеток прекращается, но потом начинается восстановительный процесс. Почти за все гены ответственность несет элемент SOG1.Во время эксперимента исследователи пометили клетки блеомицином, использующимся для остановки роста раковых новообразований. Мутация ANAC085 и ANAC044 при воздействии вещества не влияла на размножение структур в ДНК, отвечающих за рост корней и клеточный цикл. Наблюдая за Arabidopsis в экстремальных условиях, специалистам удалось открыть механизм, оптимизирующий развитие растений в агрессивной среде и помогающий им выживать.