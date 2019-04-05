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В Сети обнародовали видео ракетных стрельб российских кораблей во время учений в Черном море

В Сети обнародовали видео ракетных стрельб, сделанное во время учений в Черном море. Навыки успешного использования ракетного оружия «Москит» продемонстрировали члены экипажей российских кораблей «Ивановец» и «Р-60», поразив надводные цели.
В Сети обнародовали видео ракетных стрельб российских кораблей во время учений в Черном море

Отряд катеров Черноморского флота на днях провел ракетные учения в акватории Черного моря. Судна проекта 12411 «Молния» вышли из Севастопольской бухты. На время учений для гражданского судоходства перекрыли 300 квадратных миль. За безопасность отвечали авиация РФ и четыре корабля.

На опубликованных кадрах видна подготовка к маневрам и сам запуск ракет. Главным ракетным комплексом катеров оказались четыре пусковых установки ракетного оружия 3М-80 «Москит». Инженеры построили крылатую сверхзвуковую самонаводящуюся ракету согласно аэродинамической схеме, для которой характерно Х-образное размещение аэродинамических поверхностей. Оружие способно с легкостью пробить корпус любого судна и взорваться внутри. От такого мощного удара под воду уйдет даже крейсер. Дальность полета ракеты составляет 120 км, масса – 3,95 тонн. Она оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

В ходе учений «Р-60» и «Ивановец» смогли осуществить пуск ракет, с успехом поразивших корабельные щиты, которые являлись мишенями и имитировали отряд «вражеских» судов.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:03

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