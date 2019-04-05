Названы самые красивые за всю историю «Дома-2» участницы проекта





В число самых красивых за всю историю существования проекта «Дом-2» вошли несколько девушек, но на первом месте оказалась Александра Артёмова. Появившись в стенах реалити-шоу, тогда ещё 19-летняя участница сразу бросилась многим в глаза своими изящными и утончёнными очертаниями лица. Даже после ухода за ворота она продолжает привлекать внимание и безграничный интерес публики.Не отстала от неё и Дарья Пынзарь, покорившая коллег по телестройке и зрителей выразительным взглядом и натуральностью своих форм. Девушка великолепно выглядела при любом макияже и даже без него, но со временем пристрастилась к разнообразным процедурам красоты, из-за чего практически утратила первоначальную индивидуальность.Ирина Пинчук сама заявляет, что является противником всяких пластических операций, а предпочитает любоваться натуральной красотой. Именно это в девушке и рассмотрели многие, а сама она, поддавшись соблазну увеличить губы, вскоре выкачала из них весь гель, радуясь, что вернула своему лицу прежний вид.Виктория Романец, несмотря на массу нажитых антифанатов, всё же вошла в список самых красивых за всю историю «Дома-2» участниц. Девушка тщательно следит за внешностью, подчёркивает правильно подобранным макияжем свою красоту, но в последнее время тоже увлеклась популярными бьюти-процедурами. Фанаты считают, что супруга Антона Гусева в будущем тоже потеряет индивидуальность и натуральность.