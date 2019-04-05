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Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову сосиской из рук

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову сосиской прямо из рук. Этот видеоролик появился в Сети недавно, но уже вызвал массу смешанных эмоций у поклонников обеих звёзд.
Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову сосиской из рук

В Сети появился ролик, на котором Филипп Киркоров нежно и с заботой покормил Ольгу Бузову сосиской прямо из рук. При этом звёзды знали, что их снимают и даже старались смотреть именно в камеру. На видео видно, что сама певица слегка смущена происходящим, но всё же кокетливо хихикает после того, как впервые откусывает сосиску из рук поп-короля.
Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову сосиской из рук


Пользователи Сети отнеслись к увиденному по-разному: кто-то посчитал ролик пошлым, а некоторые удивились, что звезда такого масштаба, как Филипп Киркоров опускается до вот таких неофициальных посиделок с поющей звездой «Дома-2». Впрочем были и те, кто юмор артистов оценил, полагая, что отношения между ними скорее всего есть, просто те пока не готовы в этом признаться.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:36

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