Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову сосиской из рук





В Сети появился ролик, на котором Филипп Киркоров нежно и с заботой покормил Ольгу Бузову сосиской прямо из рук. При этом звёзды знали, что их снимают и даже старались смотреть именно в камеру. На видео видно, что сама певица слегка смущена происходящим, но всё же кокетливо хихикает после того, как впервые откусывает сосиску из рук поп-короля.Пользователи Сети отнеслись к увиденному по-разному: кто-то посчитал ролик пошлым, а некоторые удивились, что звезда такого масштаба, как Филипп Киркоров опускается до вот таких неофициальных посиделок с поющей звездой «Дома-2». Впрочем были и те, кто юмор артистов оценил, полагая, что отношения между ними скорее всего есть, просто те пока не готовы в этом признаться.