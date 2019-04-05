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Pocophone F1 от Xiaomi получил новые функции с обновлением стабильной прошивки MIUI

Благодаря обновлению стабильной прошивки MIUI 10.3.4 смартфон китайской компании-производителя Xiaomi Pocophone F1 получил массу новых функций. Среди новшеств – поддержка Game Turbo, Widevine L1 и записи видео 4К с кадровой частотой 60 к/с.
Pocophone F1 от Xiaomi получил новые функции с обновлением стабильной прошивки MIUI

«Народный флагман» получил обновление глобальной прошивки, чей объем составил 515 МБ. Установка MIUI 10.3.4 Stable приносит обновление безопасности Android за март, позволяет поддерживать Widevine L1, что дает возможность смотреть видео на Netflix и Hulu. Кроме того, гаджет может обзавестись технологией «ускорения» Game Turbo, которую разработчики позаимствовали у флагманской модели Mi 9.

Обновление содержит мелкие улучшения и оптимизации, включая использование разблокировки по лицу для входа в приложения. Не все владельцы Pocophone F1 могут получить MIUI 10.3.4 Stable. Для установки прошивки, отмечают производители, жителям некоторых регионов придется подождать несколько дней.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:35

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