Юлия Высоцкая напугала фанатов чрезмерной худобой

Юлия Высоцкая показала своим поклонникам частичку подготовительного процесса, происходящего незадолго до спектакля. Сейчас актриса находится в Неаполе, где в театре Меркаданте с 3 по 15 апреля будет играть в спектакле. На снимках артистка позирует в белом пальто по колено, под ним виднеется красное платье, чуть более короткое, чем верхняя одежда, а на ногах - бежевые босоножки. При этом волосы актрисы собраны в небольшой пучок и закреплены резинкой.Подобный образ позволил поклонникам внимательно рассмотреть фигуру Юлии Высоцкой. Многие посчитали, что актриса находится в прекрасной форме и ее телу могут позавидовать даже молодые девушки, но нашлись и те, кто думают иначе. Они отмечают, артистка сильно потеряла вес и ее худоба видна невооруженным взглядом. Такие поклонники звезды обратили внимание на ее икры, а также шею. Они предложили Юлии Высоцкой изменить режим питания и записаться в тренажерный зал для набора мышечной массы. В завершении поклонники отметили, что желают актрисе всего наилучшего и пожелали ей удачи в предстоящих спектаклях.