Смартфон Realme U1 получил версию с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителя





До этого бренд Realme предлагал покупателям две версии смартфона U1. Первая имела 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а вторая – 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ. Новый вариант получит все тот же 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70, чья тактовая частота достигает 2,1 Ггц. Неизменным останется и 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 точек и форматом Full HD+. Устройство располагает 25-мегапиксельной фронтальной камерой и сдвоенной основной, имеющей кристаллы с 13 и 2 Мп. Ниже нее расположится дактилоскопический датчик для сканирования отпечатков пальцев владельца. Смартфон Realme U1 поддерживает технологию Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и разъем microSD. Энергией устройство обеспечит аккумулятор объемом 3500 мАч.Новая версия смартфона Realme U1 имеет габариты 157x74x8 мм, вес – 170 граммов и цену – 160 долларов США.