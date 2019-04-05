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Смартфон Realme U1 получил версию с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителя

Бренд Realme, созданный китайской компанией Oppo, заявил о выходе новой версии смартфона U1. Он получил 8-ядерный процессор, 3 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ.
Смартфон Realme U1 получил версию с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителя

До этого бренд Realme предлагал покупателям две версии смартфона U1. Первая имела 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а вторая – 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ. Новый вариант получит все тот же 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70, чья тактовая частота достигает 2,1 Ггц. Неизменным останется и 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 точек и форматом Full HD+. Устройство располагает 25-мегапиксельной фронтальной камерой и сдвоенной основной, имеющей кристаллы с 13 и 2 Мп. Ниже нее расположится дактилоскопический датчик для сканирования отпечатков пальцев владельца. Смартфон Realme U1 поддерживает технологию Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и разъем microSD. Энергией устройство обеспечит аккумулятор объемом 3500 мАч.

Новая версия смартфона Realme U1 имеет габариты 157x74x8 мм, вес – 170 граммов и цену – 160 долларов США.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:41

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