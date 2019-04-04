Небывалый ажиотаж: обнинский «Квант»принимает московское «Торпедо»
В субботу, 6 апреля, в 14:00, произойдёт неслыханное, но одновременно долгожданное событие для обнинского спорта – московское «Торпедо» сразится с местным «Квантом», причём на поле стадиона «Труд».
Это официальный матч чемпионата страны по футболу во 2-й лиге. История о том, каким образом он смог состояться, захватывает. Обнинский «Квант» сильно продвинулся и, наконец сменил любительский статус на профессиональный. А вот футбольный клуб «Торпедо» в последние годы переживает тяжёлые времена. Из премьер-лиги он опустился во 2-ю, что и позволило ему встретиться на поле с обнинским, пишет «НГ-РЕГИОН».
Взлёты и падения «Торпедо»
Однако не стоит забывать, что хоть «Торпедо» и вылетел из премьер-лиги, по меркам 2-й лиги является невероятно сильной командой. После 17-ти туров команда возглавляет турнирную таблицу. Москвичи держатся просто поразительно – они не проиграли ни одной игры. У футболистов «Торпедо» прекрасная защита, ведь было пропущено всего пять голов за эти игры.
Таким образом, можно сделать вывод, что клуб имеет отличные шансы на переход в1-ю лигу.
Напомним, московский «Торпедо» основали в далёком 1924 году. Этот клуб становился чемпионом СССР в 1960, 1965, 1976 годах. Также он носит гордое звание 6-кратного обладателя Кубка СССР и обладателя Кубка России, который завоевал в 1993 году. Самым знаменитым игроком клуба был Эдуард Стрельцов, именем которого назван клубный стадион.
Перспективы «Кванта» и выигрышная позиция команды
Однако в новейшей истории «Торпедо» показывал очень нестабильную игру. Дошло даже до того, что в 2009 году клуб играл в 3-й лиге. Конечно, после падений всегда следовал резкий взлёт. Так случилось и тот раз – клуб вышел в премьер-лигу, но вскоре снова скатился.
В 2017 году клуб купил Роман Авдеев. Один из владельцев «Московского кредитного банка» поставил перед собой цель –вернуть былую славу «Торпедо». Можно сказать, что первые шаги у него уже удались – клуб уверенно выступает во 2-й лиге, а в 2019 году начнётся реконструкция его стадиона.
В ближайшую субботу этот необычный клуб со столь богатой историей встретится на поле с командой обнинского «Кванта», который сейчас находится на 11-м месте. Впрочем, не стоит строго судить команду – для дебютанта в лиге это очень хороший показатель.
Можно смело сказать, что «Квант» играет очень зрелищно, ведь им было получено лидерство по посещаемости матчей болельщиками.
Первый тур «Квант» и «Торпедо» уже сыграли в Москве. Обнинские футболисты уступили, но счёт нельзя считать стыдным – 0:1, что для новичка, сражающегося с московским клубом, очень хороший показатель.
Билеты на предстоящий матч уже раскуплены подчистую. Последний раз такой ажиотаж вокруг футбола в Обнинске был более 10 лет назад, когда в город приехала команда ветеранов «Спартака». Пригласительные билеты на игру с «Торпедо» закончились ещё первого апреля. Но это не смущает фанатов. Многие собираются смотреть матч из-за забора.
Это официальный матч чемпионата страны по футболу во 2-й лиге. История о том, каким образом он смог состояться, захватывает. Обнинский «Квант» сильно продвинулся и, наконец сменил любительский статус на профессиональный. А вот футбольный клуб «Торпедо» в последние годы переживает тяжёлые времена. Из премьер-лиги он опустился во 2-ю, что и позволило ему встретиться на поле с обнинским, пишет «НГ-РЕГИОН».
Взлёты и падения «Торпедо»
Однако не стоит забывать, что хоть «Торпедо» и вылетел из премьер-лиги, по меркам 2-й лиги является невероятно сильной командой. После 17-ти туров команда возглавляет турнирную таблицу. Москвичи держатся просто поразительно – они не проиграли ни одной игры. У футболистов «Торпедо» прекрасная защита, ведь было пропущено всего пять голов за эти игры.
Таким образом, можно сделать вывод, что клуб имеет отличные шансы на переход в1-ю лигу.
Напомним, московский «Торпедо» основали в далёком 1924 году. Этот клуб становился чемпионом СССР в 1960, 1965, 1976 годах. Также он носит гордое звание 6-кратного обладателя Кубка СССР и обладателя Кубка России, который завоевал в 1993 году. Самым знаменитым игроком клуба был Эдуард Стрельцов, именем которого назван клубный стадион.
Перспективы «Кванта» и выигрышная позиция команды
Однако в новейшей истории «Торпедо» показывал очень нестабильную игру. Дошло даже до того, что в 2009 году клуб играл в 3-й лиге. Конечно, после падений всегда следовал резкий взлёт. Так случилось и тот раз – клуб вышел в премьер-лигу, но вскоре снова скатился.
В 2017 году клуб купил Роман Авдеев. Один из владельцев «Московского кредитного банка» поставил перед собой цель –вернуть былую славу «Торпедо». Можно сказать, что первые шаги у него уже удались – клуб уверенно выступает во 2-й лиге, а в 2019 году начнётся реконструкция его стадиона.
В ближайшую субботу этот необычный клуб со столь богатой историей встретится на поле с командой обнинского «Кванта», который сейчас находится на 11-м месте. Впрочем, не стоит строго судить команду – для дебютанта в лиге это очень хороший показатель.
Можно смело сказать, что «Квант» играет очень зрелищно, ведь им было получено лидерство по посещаемости матчей болельщиками.
Первый тур «Квант» и «Торпедо» уже сыграли в Москве. Обнинские футболисты уступили, но счёт нельзя считать стыдным – 0:1, что для новичка, сражающегося с московским клубом, очень хороший показатель.
Билеты на предстоящий матч уже раскуплены подчистую. Последний раз такой ажиотаж вокруг футбола в Обнинске был более 10 лет назад, когда в город приехала команда ветеранов «Спартака». Пригласительные билеты на игру с «Торпедо» закончились ещё первого апреля. Но это не смущает фанатов. Многие собираются смотреть матч из-за забора.
Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 19:16