Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал Георгия Данелию своим учителем и великим режиссером





«Он был моим учителем. Важнейшее влияние на мою жизнь оказал как человек и мастер», - заявил Шахназаров, назвав Данелию по-настоящему великим режиссером. Гендиректор кинокомпании «Мосфильм» снял с помощью ранее умершего кинодеятеля такие картины как «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Режиссер отметил, что фильмы Данелии всегда отличались от иных кинолент особенной стилистикой, и даже не требовались титры, дабы можно было понять, кто создавал ленту.Георгий Данелия умер в одной из московских клиник после тяжелой болезни. Перед началом весны он попал в клинику, где врачи диагностировали у него воспаление легких, позже его пришлось ввести в состояние комы. Режиссер так и не смог выздороветь, несмотря на плохое, но стабильное состояние.