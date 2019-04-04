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Ксения Собчак припомнила Анастасии Волочковой роман с миллиардером Сергеем Полонским

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак напомнила прославленной российской балерине Анастасии Волочковой ее романтические отношения с миллиардером Сергеем Полонским.
Ксения Собчак припомнила Анастасии Волочковой роман с миллиардером Сергеем Полонским

Известно, что вчера Собчак представила миру большое интервью с экс-приятельницей. Во время общения с Волочковой Ксения несколько раз указала на то, что в жизни балерины было очень много романов, которые она никогда не стремилась скрыть от общественности.

Одним из тех, с кем в свое время встречалась Анастасия, является популярным российский предприниматель и долларовый миллиардер Сергей Полонский. Отметим, что с этим мужчиной Волочкова встречалась довольно долго. Судя по всему, именно поэтому Собчак и решила поговорить с бывшей приятельницей об этом факте из ее прошлой жизни.

Ксения весьма открыто заявила, что была очень удивлена поведением Анастасии, которая практически на первом же свидании с миллиардером занялась с ним «волшебством». При этом Собчак указала на то, что в те времена еще мало кто знал, как балерина относится к интимным отношениям, поэтому все это со стороны смотрелось довольно странно.
Ксения Собчак припомнила Анастасии Волочковой роман с миллиардером Сергеем Полонским

«Насть, меня поражала не только твоя доверчивость.. Ты пойми, что не все же тогда знали про твое, например, отношение, достаточно открытое сейчас к сексу. Ты только знакомишься с тем же Сережей и в этот же вечер вы куда-то идете..Мы чуть ли не крики слышим..», - вспомнила Ксения.

Впрочем, и такое поведение Анастасия смогла объяснить. По словам балерины, она давно была знакома с миллиардером, а он весьма активно ухаживал за ней. К слову, Волочкова даже вспомнила день, когда Полонский заставил ее номер в гостинице мягкими мишками и цветами.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:23

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