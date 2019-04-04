Ксения Собчак припомнила Анастасии Волочковой роман с миллиардером Сергеем Полонским

«Насть, меня поражала не только твоя доверчивость.. Ты пойми, что не все же тогда знали про твое, например, отношение, достаточно открытое сейчас к сексу. Ты только знакомишься с тем же Сережей и в этот же вечер вы куда-то идете..Мы чуть ли не крики слышим..», - вспомнила Ксения.



