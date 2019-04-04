Ксения Собчак припомнила Анастасии Волочковой роман с миллиардером Сергеем Полонским
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак напомнила прославленной российской балерине Анастасии Волочковой ее романтические отношения с миллиардером Сергеем Полонским.
Известно, что вчера Собчак представила миру большое интервью с экс-приятельницей. Во время общения с Волочковой Ксения несколько раз указала на то, что в жизни балерины было очень много романов, которые она никогда не стремилась скрыть от общественности.
Одним из тех, с кем в свое время встречалась Анастасия, является популярным российский предприниматель и долларовый миллиардер Сергей Полонский. Отметим, что с этим мужчиной Волочкова встречалась довольно долго. Судя по всему, именно поэтому Собчак и решила поговорить с бывшей приятельницей об этом факте из ее прошлой жизни.
Ксения весьма открыто заявила, что была очень удивлена поведением Анастасии, которая практически на первом же свидании с миллиардером занялась с ним «волшебством». При этом Собчак указала на то, что в те времена еще мало кто знал, как балерина относится к интимным отношениям, поэтому все это со стороны смотрелось довольно странно.
Впрочем, и такое поведение Анастасия смогла объяснить. По словам балерины, она давно была знакома с миллиардером, а он весьма активно ухаживал за ней. К слову, Волочкова даже вспомнила день, когда Полонский заставил ее номер в гостинице мягкими мишками и цветами.
Известно, что вчера Собчак представила миру большое интервью с экс-приятельницей. Во время общения с Волочковой Ксения несколько раз указала на то, что в жизни балерины было очень много романов, которые она никогда не стремилась скрыть от общественности.
Одним из тех, с кем в свое время встречалась Анастасия, является популярным российский предприниматель и долларовый миллиардер Сергей Полонский. Отметим, что с этим мужчиной Волочкова встречалась довольно долго. Судя по всему, именно поэтому Собчак и решила поговорить с бывшей приятельницей об этом факте из ее прошлой жизни.
Ксения весьма открыто заявила, что была очень удивлена поведением Анастасии, которая практически на первом же свидании с миллиардером занялась с ним «волшебством». При этом Собчак указала на то, что в те времена еще мало кто знал, как балерина относится к интимным отношениям, поэтому все это со стороны смотрелось довольно странно.
«Насть, меня поражала не только твоя доверчивость.. Ты пойми, что не все же тогда знали про твое, например, отношение, достаточно открытое сейчас к сексу. Ты только знакомишься с тем же Сережей и в этот же вечер вы куда-то идете..Мы чуть ли не крики слышим..», - вспомнила Ксения.
Впрочем, и такое поведение Анастасия смогла объяснить. По словам балерины, она давно была знакома с миллиардером, а он весьма активно ухаживал за ней. К слову, Волочкова даже вспомнила день, когда Полонский заставил ее номер в гостинице мягкими мишками и цветами.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:23