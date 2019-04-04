Renault представят 11 апреля свой кроссовер Arkana в Москве
Автопроизводителем «Автофрамос» 11 апреля в Москве будет представлен кроссовер Renault Arkana. Автомобиль был создан в России и готов к запуску серийной сборки.
Информация о стоимости автомобиля и о его технических характеристиках отсутствует. Renault Arkana будет доступна потребителю в 2019 году. Имеется информация, что сборка новой модели будет основана на Renault Duster и Kaptur.
Напомним, что концепт-арт этого автомобиля был опубликован еще в прошлом году.
Информация о стоимости автомобиля и о его технических характеристиках отсутствует. Renault Arkana будет доступна потребителю в 2019 году. Имеется информация, что сборка новой модели будет основана на Renault Duster и Kaptur.
Напомним, что концепт-арт этого автомобиля был опубликован еще в прошлом году.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:02