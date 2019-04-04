Renault представят 11 апреля свой кроссовер Arkana в Москве





Информация о стоимости автомобиля и о его технических характеристиках отсутствует. Renault Arkana будет доступна потребителю в 2019 году. Имеется информация, что сборка новой модели будет основана на Renault Duster и Kaptur.Напомним, что концепт-арт этого автомобиля был опубликован еще в прошлом году.