Ученые: НЛО может быть транспортом для перемещений во времени





В книге раскрывается предположение исследователя о том, что неопознанные объекты, свидетельства о которых изучают уфологи всего мира, могут быть предназначены не для полетов в космосе, а для перемещений во времени. Он считает, что гуманоидные инопланетяне, которые похищают людей для проведения над ними опытов, могут вполне оказаться его коллегами-антропологами. Это предположение объясняет тот факт, что существа отдаленно напоминают человеческую форму жизни, а исследования свои проводят, используя невероятные технологии.Майкл Мастерс также отметил, что написанное в его книге не является абсолютной истиной, но может положить начало новому направлению исследований в области уфологии. Произведение не может умалять важность проведения анализа всех имеющихся данных об НЛО, но оно может сыграть важную роль в преодолении стереотипов и скептицизма во всех областях науки, граничащих с изучением инопланетного посещения.