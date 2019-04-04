АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Особенности национальной охоты и рыбалки": Названы лучшие крылатые фразы и тосты Алексея Булдакова
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Ученые: НЛО может быть транспортом для перемещений во времени

Ученый-антрополог Майкл Мастерс в книге «Идентифицированные летающие объекты» высказал свою точку зрения относительно НЛО. Он считает, что транспортные средства посещают нас не с других мест Галактики, а из более удаленных от нас точек времени.
Ученые: НЛО может быть транспортом для перемещений во времени

В книге раскрывается предположение исследователя о том, что неопознанные объекты, свидетельства о которых изучают уфологи всего мира, могут быть предназначены не для полетов в космосе, а для перемещений во времени. Он считает, что гуманоидные инопланетяне, которые похищают людей для проведения над ними опытов, могут вполне оказаться его коллегами-антропологами. Это предположение объясняет тот факт, что существа отдаленно напоминают человеческую форму жизни, а исследования свои проводят, используя невероятные технологии.

Майкл Мастерс также отметил, что написанное в его книге не является абсолютной истиной, но может положить начало новому направлению исследований в области уфологии. Произведение не может умалять важность проведения анализа всех имеющихся данных об НЛО, но оно может сыграть важную роль в преодолении стереотипов и скептицизма во всех областях науки, граничащих с изучением инопланетного посещения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова показала
Ученые: Частое употребление колбасных
В сети опубликовали новые рендеры
Ольга Бузова похвасталась пирсингом в
Проект «Дом-2» не соблюдает законы РФ
"Особенности национальной охоты и
Xiaomi Mi 9 возглавил ТОП-10 самых
Volvo XC60 и V60 получили гибридную
СМИ: Дмитрий Нагиев может скрывать
Саша Черно показала недюжинную силу,
Дмитрий Дмитренко опять на Лобном месте
Алла Пугачева поздравила Илью Резника с
Jeep Gladiator предлагается в
Ученые: НЛО может быть транспортом для
Эвелина Бледанс назвала секретом
Кредитную карту «Двойной кэшбэк» от
Названы участницы «Дома-2», потерявшие
Леша Свик продолжает подогревать слухи
Ученые из США рассказали, как стать
На «живом» снимке показали смартфон ZTE
Анастасия Волочкова заметно похудела
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель LADA
Татьяна Рапунцель заметно помолодела
Климатологи предсказали возвращение
В Лондоне девушка из-за мази для лица
Motorola разрабатывает новый
"Хороший, чувствительный и добрый
Ученые выяснили как влияет сок на
Экс-звезда «Дома-2» Инесса Шевчук
Нюша опубликовала снимок с
Просмотреть все новости