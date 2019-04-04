Ученые из США рассказали, как стать богатым





Если человек будет в голове постоянно прокручивать всевозможные способы увеличения дохода, направляя фокус своего внимания на деньги, он сможет максимально быстро разбогатеть. По словам исследователей, люди всегда притягивают в свою жизнь то, о чём думают. Занимаясь постоянным анализом способов доходов, а также расходов, люди смогут увидеть возможности дополнительного заработка, а также пути экономии.Чтобы не находиться постоянно в безденежье, людям следует постоянно думать о деньгах, а также способах заработка. В данном случае человек сможет отыскать нестандартные идеи, являющиеся самыми высокодоходными.