Медики рассказали, как отличить симптомы онкологии от вздутия живота
Квалифицированные специалисты из Великобритании объяснили, как отличить симптомы обычного вздутия живота от возможного онкологического заболевания. Также они дали рекомендации по поводу действий в случае возникновения экстренной ситуации.
Самой распространенной причиной вздутия живота являются проблемы с пищеварением, которые также могут быть вызваны раком или злокачественным образованием в желудке или яичнике. Поэтому, если метеоризмы долгое время не проходят, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для консультации. Особенно стоит быть более внимательными женщинам, потому что симптоматика онкологических заболеваний схожа с синдромом раздраженного кишечника или предменструальными болями.
Симптомы рака яичников следующие: частое мочеиспускание, дискомфорт в области малого таза, расстройство желудка, тошнота, боль во время полового акта, боль в спине, вагинальное кровотечение, потеря веса и систематическое чувство усталости.
К начальным признакам рака желудка можно отнести: систематические боли в животе, метеоризм после употребления пищи, частая отрыжка, стойкое расстройство желудка, изжога, кровь в стуле, потеря веса, снижение аппетита, изменение привычек кишечника.
При обнаружении вышеперечисленных симптомов рекомендуется незамедлительно проконсультироваться у врача. Диагностика заболевания на ранних стадиях позволить купировать его и провести лечение максимально эффективно.
Самой распространенной причиной вздутия живота являются проблемы с пищеварением, которые также могут быть вызваны раком или злокачественным образованием в желудке или яичнике. Поэтому, если метеоризмы долгое время не проходят, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для консультации. Особенно стоит быть более внимательными женщинам, потому что симптоматика онкологических заболеваний схожа с синдромом раздраженного кишечника или предменструальными болями.
Симптомы рака яичников следующие: частое мочеиспускание, дискомфорт в области малого таза, расстройство желудка, тошнота, боль во время полового акта, боль в спине, вагинальное кровотечение, потеря веса и систематическое чувство усталости.
К начальным признакам рака желудка можно отнести: систематические боли в животе, метеоризм после употребления пищи, частая отрыжка, стойкое расстройство желудка, изжога, кровь в стуле, потеря веса, снижение аппетита, изменение привычек кишечника.
При обнаружении вышеперечисленных симптомов рекомендуется незамедлительно проконсультироваться у врача. Диагностика заболевания на ранних стадиях позволить купировать его и провести лечение максимально эффективно.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:54