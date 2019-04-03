Медики рассказали, как отличить симптомы онкологии от вздутия живота





Самой распространенной причиной вздутия живота являются проблемы с пищеварением, которые также могут быть вызваны раком или злокачественным образованием в желудке или яичнике. Поэтому, если метеоризмы долгое время не проходят, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу для консультации. Особенно стоит быть более внимательными женщинам, потому что симптоматика онкологических заболеваний схожа с синдромом раздраженного кишечника или предменструальными болями.Симптомы рака яичников следующие: частое мочеиспускание, дискомфорт в области малого таза, расстройство желудка, тошнота, боль во время полового акта, боль в спине, вагинальное кровотечение, потеря веса и систематическое чувство усталости.К начальным признакам рака желудка можно отнести: систематические боли в животе, метеоризм после употребления пищи, частая отрыжка, стойкое расстройство желудка, изжога, кровь в стуле, потеря веса, снижение аппетита, изменение привычек кишечника.При обнаружении вышеперечисленных симптомов рекомендуется незамедлительно проконсультироваться у врача. Диагностика заболевания на ранних стадиях позволить купировать его и провести лечение максимально эффективно.