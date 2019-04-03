Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди показала, как выглядит ее старшая сестра
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Елизавета Триандафилиди продемонстрировала поклонникам, как выглядит ее старшая родственница.
По словам телезнаменитости, с раннего детства она видела в своей сестре «силу».
Триандафилиди довольно редко рассказывает подписчикам и журналистам о своих родственниках, поэтому ее вчерашняя публикация привлекла внимание многих фолловеров.
Дело в том, что Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой запечатлена ее старшая сестра Станислава. Под снимком длинноволосая красавица решила рассказать небольшую историю из детства, тронувшую за душу ее фанатов.
По словам Триандафилиди, она привыкла к тому, что рядом возле нее всегда был человек намного сильнее нее, который не только мог вести ее, но и был ее ангелом хранителем, укрывающим от бед и опасности.
Оказывается, что в детстве Елизавета была очень тихим ребенком, а вот ее старшая дочь наоборот, всегда была хулиганкой. Впрочем, с годами все изменилось.
Нужно сказать, что фотографию старшей родственницы Лизы оценили многие интернет-пользователи. Однако, по мнению читателей, девушки не похожи друг на друга.
По словам телезнаменитости, с раннего детства она видела в своей сестре «силу».
Триандафилиди довольно редко рассказывает подписчикам и журналистам о своих родственниках, поэтому ее вчерашняя публикация привлекла внимание многих фолловеров.
Дело в том, что Елизавета опубликовала у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой запечатлена ее старшая сестра Станислава. Под снимком длинноволосая красавица решила рассказать небольшую историю из детства, тронувшую за душу ее фанатов.
По словам Триандафилиди, она привыкла к тому, что рядом возле нее всегда был человек намного сильнее нее, который не только мог вести ее, но и был ее ангелом хранителем, укрывающим от бед и опасности.
«Я выросла под крылом своей сестры, она мне – и мама и папа..», - отметила экс-героиня телепроекта «Дом-2».
Оказывается, что в детстве Елизавета была очень тихим ребенком, а вот ее старшая дочь наоборот, всегда была хулиганкой. Впрочем, с годами все изменилось.
«Она для меня это сила..», - заявила Триандафилиди.
Нужно сказать, что фотографию старшей родственницы Лизы оценили многие интернет-пользователи. Однако, по мнению читателей, девушки не похожи друг на друга.
«Лиз, это и правда твоя сестра? Вы вообще не похожи..Аж не верится как-то..», - продолжают писать в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58