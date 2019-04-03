Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди показала, как выглядит ее старшая сестра

«Я выросла под крылом своей сестры, она мне – и мама и папа..», - отметила экс-героиня телепроекта «Дом-2».

«Она для меня это сила..», - заявила Триандафилиди.

«Лиз, это и правда твоя сестра? Вы вообще не похожи..Аж не верится как-то..», - продолжают писать в Сети.



