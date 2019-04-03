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"Дом-2": Алексей Купин при всех осадил Майю Донцову

Видать, не всё так хорошо, как нам пытаются показать в эфирах "Дома-2" ребята из пары Майи Донцовой и Лёши Купина.

Наигранная идиллия разрушается и обнажает истинное лицо каждого из влюблённых. Не зря ведь Саша Черно не раз укоряла парочку в лицемерии и сокрытии истинных чувств друг к другу, чем пыталась предупредить подобное развитие событий.

"Дом-2": Алексей Купин при всех осадил Майю Донцову

Но, как и полагается расчётливым эгоистам, Майя и Алексей не стали слушать Черно и продолжили играть по заблаговременно созданному сценарию.

И вот, тут оказалась небольшая пропасть, в которую упали оба. В эфире наконец-то показали, как Донцова пыталась давать наставления Лёше, наталкивая его на мысли о работе и, как феерично её желание всё контролировать было обесценено его громким заявлением о несостоятельности и неудачливости его пассии.

Такого ответа от любимого будущего мужа девушка явно не ожидала, по крайней мере, под прицелом десятков телекамер.

"Дом-2": Алексей Купин при всех осадил Майю Донцову

Теперь остаётся гадать, какой итог обретёт данная ситуация, и будут ли ведущие цепляться за эту ссору, чтобы хоть как-то раскрыть истинные отношения островной парочки для уставшей от их «идиллии» общественности.

Вполне возможно, что ребята, как обычно решат вопрос за балдахином и сделают вид, что всё замечательно и прекрасно, чтобы лишний раз не дискредитировать себя в глазах тех, кто будет голосовать за них в свадебном конкурсе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:56

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