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Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров хотел подарить девушке машину

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Сергей Кучеров признался, что недавно хотел приобрести потенциальной возлюбленной автомобиль, однако в банке ему отказали.

Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров хотел подарить девушке машину

По словам телезнаменитости, он понимает, что многим от него нужны только деньги.

Не секрет, что Сергей недавно расстался с ведущей телепроекта «Дом-2» Юлией Ефременковой, с которой встречался больше 2-х лет. Пытаясь отвлечься от сложившейся ситуации, Кучеров с головой погрузился в работу, однако результатами по-прежнему не может похвастаться.

Вчера экс-герой телестройки опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором признался, что у него появились определенные проблемы с поиском той «единственной». Известно, что Сергей всегда весьма серьезно относился к тому, с кем он строит отношения, поэтому он рассматривает только лучших представительниц женского пола.

Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров хотел подарить девушке машину

Выяснилось, что одну из потенциальных избранниц Кучеров хотел покорить дорогостоящим транспортным средством, вот только в кредите молодому человеку отказали.

В конце своего поста Сергей, в привычной для себя форме, попытался все перевести на веселый лад. Кучеров написал, что безумно счастлив понимать, что, в конце концов, он все-таки приходит в себя, после чего идет не в банк за кредитом, а домой, смотреть турецкие телесериалы и «грызть семечки».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:52

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