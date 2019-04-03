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Роза Сябитова раскрыла секреты красоты для "неказистых невест"

Роза Сябитова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором раскрывает некоторые секреты красоты для "неказистых невест". Телеведущая уверена, что при должном уходе за собой любая девушка будет прекрасно выглядеть.
Роза Сябитова раскрыла секреты красоты для "неказистых невест"

По мнению ведущей популярного шоу «Модный приговор», некрасивых девушек не бывает, а существуют те, кто ленится ухаживать за своей внешностью. Это подтолкнуло ее рассказать о некоторых приёмах, которые помогут выглядеть лучше.

Ранее звезда уже писала о том, что советские модницы умело обходились без индустрии красоты, которая так развита сейчас. Они самостоятельно готовили всякие скрабы, маски для лица, рецепты которых передавались из уст в уста или печатались в журналах и газетах. Сябитова недоумевает, почему современные невесты не пользуются благами современной цивилизации.

Один из главных секретов, которые раскрывает светская львица - здоровый сон и хорошее настроение. Если молоденьким девушкам привести лицо в порядок после бессонной ночи легко, то с годами это может стать проблемой.

Стакан воды с лимоном натощак поможет девушкам проснуться и «запустить» организм. Также телеведущая рекомендует пользоваться тканевой маской с гиалуроновой кислотой, которая прекрасно увлажнит кожу лица.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:46

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