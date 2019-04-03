Роза Сябитова раскрыла секреты красоты для "неказистых невест"

По мнению ведущей популярного шоу «Модный приговор», некрасивых девушек не бывает, а существуют те, кто ленится ухаживать за своей внешностью. Это подтолкнуло ее рассказать о некоторых приёмах, которые помогут выглядеть лучше.Ранее звезда уже писала о том, что советские модницы умело обходились без индустрии красоты, которая так развита сейчас. Они самостоятельно готовили всякие скрабы, маски для лица, рецепты которых передавались из уст в уста или печатались в журналах и газетах. Сябитова недоумевает, почему современные невесты не пользуются благами современной цивилизации.Один из главных секретов, которые раскрывает светская львица - здоровый сон и хорошее настроение. Если молоденьким девушкам привести лицо в порядок после бессонной ночи легко, то с годами это может стать проблемой.Стакан воды с лимоном натощак поможет девушкам проснуться и «запустить» организм. Также телеведущая рекомендует пользоваться тканевой маской с гиалуроновой кислотой, которая прекрасно увлажнит кожу лица.