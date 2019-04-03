Лариса Гузеева проходит омолаживающие процедуры

Лариса Гузеева редко делает публикации в социальных сетях. Знаменитость предпочитает делиться с поклонниками только советами по поводу красоты и здоровья. Недавно телеведущая показала фанатам в Instagram Stories видео, на котором она запечатлена под капельницей. В комментарии Лариса Гузеева сразу же предупредила поклонников, что с ее здоровьем все хорошо и она просто проходит процедуры для омоложения. Также ведущая телепрограммы "Давай поженимся" добавила, что устала и очень хочет в столицу России.На данный момент преданные поклонники не знают, где именно находится их любимица, поскольку сама знаменитость этого не уточнила. Недавно она сообщила своим фанатам, что отправилась на отдых. При этом телеведущая рассказала, что проводит время не за границей.