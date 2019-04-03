Журналисты зададут вопросы Исааку Калине после пресс-конференции «Новые возможности московского образования»
4 апреля в 15.30 в Департаменте образования и науки состоится пресс-конференция, посвященная новым возможностям в сфере преподавания и педагогики.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, основными спикерами выступят ректор Игорь Реморенко и директора институтов Московского городского педагогического университета. Одной из тем станет реализация образовательных программ, отвечающих как запросам работодателя, так и потребностям обучающихся. О новых практиках применительно к системе образования расскажут директор Института цифрового образования Екатерина Лавренова, замдиректора Института культуры и искусств МГПУ Елена Лаврентьева. Педагогика не стоит на месте и изменяется согласно требованиям времени, включая в себя цифровые технологии в преподавании и обучении, современные технологии. Селекторное совещание проведет руководитель Департамента образования и науки столицы Исаак Калина, он ответит на вопросы журналистов.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, основными спикерами выступят ректор Игорь Реморенко и директора институтов Московского городского педагогического университета. Одной из тем станет реализация образовательных программ, отвечающих как запросам работодателя, так и потребностям обучающихся. О новых практиках применительно к системе образования расскажут директор Института цифрового образования Екатерина Лавренова, замдиректора Института культуры и искусств МГПУ Елена Лаврентьева. Педагогика не стоит на месте и изменяется согласно требованиям времени, включая в себя цифровые технологии в преподавании и обучении, современные технологии. Селекторное совещание проведет руководитель Департамента образования и науки столицы Исаак Калина, он ответит на вопросы журналистов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:54