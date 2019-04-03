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Полина Гагарина исполнит зажигательный танец в стиле Бейонсе в новом шоу

Знаменитая российская исполнительница Полина Гагарина представила поклонникам отрывок из нового шоу, которое очень скоро смогут увидеть любители творчества певицы в Краснодаре. Артистка исполнит в рамках концертной программы зажигательный танец в стиле Бейонсе.
Полина Гагарина исполнит зажигательный танец в стиле Бейонсе в новом шоу

Полина Гагарина в настоящее время активно гастролирует по городам России. В личном блоге Instagram певицы появилось короткое видео из нового концертного шоу «Обезоружена». Судя по представленным кадрам, звезда эстрады удивит поклонников жаркими танцами в стиле голливудской певицы Бейонсе. Знаменитость и ее танцевальный коллектив ритмично двигаются под одну из популярных композиций Гагариной под названием «Я твоя».

Большинство фолловеров высоко оценили танцевальные способности любимой артистки, оставляя восторженные комментарии под видеороликом: «Умничка», «Класс», «Волшебно», «Супер, образ шикарный». Как всегда, нашлись и те, кому номер не понравился. Хейтеры выразили свое негативное мнение, заявив, что выступления стали пошлыми, а Полине Гагариной пора бы придумать и «что-то новенькое», так как «фишки Бейонсе» давно уже не актуальны, а для этой песни подобные движения совсем не подходят.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:00

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