«Асексуальная» : Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову в джакузи за серебристые туфли
Ольга Бузова постоянно делится с поклонниками подробностями из своей жизни. Недавно поющая телеведущая показала в Instagram рекламный ролик средства для придания телу сияния, однако ее в очередной раз раскритиковали за неудачный образ.
Большинство поклонников назвали поющую телеведущую «асексуальной», а также отметили, что ей совсем не идут серебристые туфли, которые никак не сочетаются с тем, что звезда лежит в джакузи. Также под волну критики попали и внешние данные артистки.
Многие отметили, Ольга Бузова - красивая женщина, но из-за непонятного выражения лица в этом рекламном ролике она выглядела нелепо. Нашлись и те, кто поинтересовался, зачем такой звезде, как Бузова, реклама никому неизвестного бренда, когда она зарабатывает миллионы на своих концертах.
Большинство поклонников назвали поющую телеведущую «асексуальной», а также отметили, что ей совсем не идут серебристые туфли, которые никак не сочетаются с тем, что звезда лежит в джакузи. Также под волну критики попали и внешние данные артистки.
Многие отметили, Ольга Бузова - красивая женщина, но из-за непонятного выражения лица в этом рекламном ролике она выглядела нелепо. Нашлись и те, кто поинтересовался, зачем такой звезде, как Бузова, реклама никому неизвестного бренда, когда она зарабатывает миллионы на своих концертах.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 19:34