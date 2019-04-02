«Асексуальная» : Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову в джакузи за серебристые туфли

Большинство поклонников назвали поющую телеведущую «асексуальной», а также отметили, что ей совсем не идут серебристые туфли, которые никак не сочетаются с тем, что звезда лежит в джакузи. Также под волну критики попали и внешние данные артистки.Многие отметили, Ольга Бузова - красивая женщина, но из-за непонятного выражения лица в этом рекламном ролике она выглядела нелепо. Нашлись и те, кто поинтересовался, зачем такой звезде, как Бузова, реклама никому неизвестного бренда, когда она зарабатывает миллионы на своих концертах.