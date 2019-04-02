АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Педагог Зары Олег Погудин довел певицу до слез после концерта

Популярная российская исполнительница Зара дала большой сольный концерт в Кирове. Знаменитость была удивлена, увидев в переполненном зале своего педагога, народного артиста России Олега Погудина. Мэтр довел певицу до слез после ее выступления.

Педагог Зары Олег Погудин довел певицу до слез после концерта

1 апреля Зара порадовала поклонников в Кирове, представив новую программу «Душа». После концерта певица опубликовала в Instagram видеоролик, где ее поздравляет с успешным выступлением Олег Погудин, являющийся камерным исполнителем. Он был мастером курса у артистки, поэтому Заре было особенно приятно услышать от него высокую оценку.

По ролику видно, как педагог подходит к звезде, вручает ей цветы и произносит теплые слова в адрес бывшей ученицы, желая удачи и успехов в будущем. Зара была так растрогана, что не могла скрыть слез от публики. Артистка рассказала поклонникам о своих впечатлениях и поблагодарила жителей города за внимание и теплый прием. Заре было очень приятно, что ее гастрольный тур начался с такого аншлага.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно исчезла из эфиров "Дом-2"
Алсу провела фотосессию в белом платье
Педагог Зары Олег Погудин довел певицу
Участница "Дом-2" Ирина Пинчук начала
Николас Кейдж хочет аннулировать брак
На 69-том году жизни умер кинорежиссер
Новые iPhone будут оснащены более
Вера Алентова не понимает, как живут
Басков поздравил продюсера Пригожина с
Российская модель Екатерина Авинова
Наташа Королева ответила на запрет
«Бузокоды»: Ольга Бузова придумала
В России будут выпускать только
Медведев поздравил актера Бориса
Анна Нетребко показала успехи
Цифровизация инфраструктуры Москвы:
Иосиф Пригожин назвал трех женщин,
Nokia представила смартфон X71 с
Ксения Бородина продолжает рисковать
Ученые: Разработан лазерный метод для
Дольф Лундгрен снимется в российской
Элизабет Херли откровенно рассказала о
Зеленский и Порошенко проходят во
Актриса Ольга Дроздова рассказала о
Саша Черно призналась фанатам в
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал
Родственники обеспокоены проживанием
В медиарейтинге российских женщин Алла
«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова
Kia назвала стоимость нового ProCeed
Просмотреть все новости