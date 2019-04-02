Педагог Зары Олег Погудин довел певицу до слез после концерта

1 апреля Зара порадовала поклонников в Кирове, представив новую программу «Душа». После концерта певица опубликовала в Instagram видеоролик, где ее поздравляет с успешным выступлением Олег Погудин, являющийся камерным исполнителем. Он был мастером курса у артистки, поэтому Заре было особенно приятно услышать от него высокую оценку.По ролику видно, как педагог подходит к звезде, вручает ей цветы и произносит теплые слова в адрес бывшей ученицы, желая удачи и успехов в будущем. Зара была так растрогана, что не могла скрыть слез от публики. Артистка рассказала поклонникам о своих впечатлениях и поблагодарила жителей города за внимание и теплый прием. Заре было очень приятно, что ее гастрольный тур начался с такого аншлага.