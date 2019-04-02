Родственники обеспокоены проживанием Анфисы Чеховой в пещере на отдыхе в Турции

Ведущая поспешила успокоить родственников и друзей, которые после ее сторис начали беспокоиться. По словам Анфисы Чеховой, в отеле, где она остановилась, практически везде отделка из натурального камня. Именно поэтому комментаторам показалось, что звезда поселилась в пещере.Анфиса Чехова рассказала подписчикам, что Каппадокия отличается тем, что не похожа на другие курорты Турции. В этом месте самобытная и невероятная красота. Поэтому часто из-за аутентичного вида в отель приезжают именитые фотографы и знаменитости для того, чтобы устроить фотосессии. Недавно тут была топ-модель Белла Хадид. Американская знаменитость много снималась и любовалась местными закатами.Анфиса Чехова вдохновилась этим и сама попробовала себя в роли фотомодели. Фолловеры отметили, что любительские снимки получились очень «живыми» и «чувственными». Также телеведущая отметила, что в этом отеле ей удалось выспаться, как никогда в жизни.