АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Родственники обеспокоены проживанием Анфисы Чеховой в пещере на отдыхе в Турции

Популярная телеведущая Анфиса Чехова в своем микроблоге Instagram написала, что родственники обеспокоены тем, что она поселилась на отдыхе в Турции в пещере. Знаменитость показала снимки из уникального аутентичного отеля, расположенного в Каппадокии.
Родственники обеспокоены проживанием Анфисы Чеховой в пещере на отдыхе в Турции


Ведущая поспешила успокоить родственников и друзей, которые после ее сторис начали беспокоиться. По словам Анфисы Чеховой, в отеле, где она остановилась, практически везде отделка из натурального камня. Именно поэтому комментаторам показалось, что звезда поселилась в пещере.

Анфиса Чехова рассказала подписчикам, что Каппадокия отличается тем, что не похожа на другие курорты Турции. В этом месте самобытная и невероятная красота. Поэтому часто из-за аутентичного вида в отель приезжают именитые фотографы и знаменитости для того, чтобы устроить фотосессии. Недавно тут была топ-модель Белла Хадид. Американская знаменитость много снималась и любовалась местными закатами.

Анфиса Чехова вдохновилась этим и сама попробовала себя в роли фотомодели. Фолловеры отметили, что любительские снимки получились очень «живыми» и «чувственными». Также телеведущая отметила, что в этом отеле ей удалось выспаться, как никогда в жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Разработан лазерный метод для
Дольф Лундгрен снимется в российской
Элизабет Херли откровенно рассказала о
Зеленский и Порошенко проходят во
Актриса Ольга Дроздова рассказала о
Саша Черно призналась фанатам в
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал
Родственники обеспокоены проживанием
В медиарейтинге российских женщин Алла
«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова
Kia назвала стоимость нового ProCeed
Татьяна Брухунова предстала перед
Ученые: Употребление алкоголя
В США сняли на видео снежного человека
Елена Малышева не считает гематоген
Савичева и Утяшева вышли на подиум в
Тина Канделаки опубликовала фото в
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Просмотреть все новости