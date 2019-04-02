Наталья Бочкарева любит запах кофе по утрам
На странице своего Instagram Наталья Бочкарева рассказала своим подписчикам, что любит запах кофе по утрам. Также звезда телесериала "Счастливы вместе" призналась, что обожает этот бодрящий напиток.
Наталья Бочкарева часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Актриса делится всем, что происходит в ее жизни. На данный момент звезда телесериала "Счастливы вместе" отдыхает в Испании, но при это она не забывает делать посты в Instagram. Недавно знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена с чашкой кофе. В комментарии актриса написала, что любит по утрам запах бодрящего напитка, поскольку он пробуждает и наполняет приятным ощущением.
В конце своего поста Наталья Бочкарева спросила у подписчиков, что они предпочитают пить по утрам. Также она пожелала фанатам удачного дня. Поклонники не заставили себя долго ждать и начали писать: "Я пью зелёный чай", "Чай мятный без кофеина", "Я пью кофе и обожаю его из кофемашины)".
Наталья Бочкарева часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Актриса делится всем, что происходит в ее жизни. На данный момент звезда телесериала "Счастливы вместе" отдыхает в Испании, но при это она не забывает делать посты в Instagram. Недавно знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена с чашкой кофе. В комментарии актриса написала, что любит по утрам запах бодрящего напитка, поскольку он пробуждает и наполняет приятным ощущением.
В конце своего поста Наталья Бочкарева спросила у подписчиков, что они предпочитают пить по утрам. Также она пожелала фанатам удачного дня. Поклонники не заставили себя долго ждать и начали писать: "Я пью зелёный чай", "Чай мятный без кофеина", "Я пью кофе и обожаю его из кофемашины)".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30