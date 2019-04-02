Наталья Бочкарева любит запах кофе по утрам

Наталья Бочкарева часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Актриса делится всем, что происходит в ее жизни. На данный момент звезда телесериала "Счастливы вместе" отдыхает в Испании, но при это она не забывает делать посты в Instagram. Недавно знаменитость опубликовала фото, на котором она запечатлена с чашкой кофе. В комментарии актриса написала, что любит по утрам запах бодрящего напитка, поскольку он пробуждает и наполняет приятным ощущением.В конце своего поста Наталья Бочкарева спросила у подписчиков, что они предпочитают пить по утрам. Также она пожелала фанатам удачного дня. Поклонники не заставили себя долго ждать и начали писать: "Я пью зелёный чай", "Чай мятный без кофеина", "Я пью кофе и обожаю его из кофемашины)".