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Алдонин пресек провокацию Малахова об отношениях с Началовой после развода

Евгений Алдонин, бывший супруг Юлии Началовой, согласился на участие в программе Малахова «Привет, Андрей». Телеведущий поинтересовался, не ревновала ли нынешняя жена спортсмена к певице, но гость сразу же пресек провокационный вопрос.
Алдонин пресек провокацию Малахова об отношениях с Началовой после развода

Алдонин отметил, что это «абсолютно не относится к делу». Они с Началовой расстались мирно и поддерживали отношения ради совместной дочери. В телефоне у Алдонина экс-супруга была записана под именем и фамилией, и он не скрывает, что они часто созванивались, обсуждая вопросы воспитания наследницы.
Алдонин пресек провокацию Малахова об отношениях с Началовой после развода

Бывший футболист призвал общественность и телеведущего не спекулировать на теме его отношений с артисткой после развода. Каждый из супругов пошел своей стезей, и, как мог, строил свою жизнь. Алдонин счастливо женился, воспитывает с женой 2,5-летнего сына Артема. Началова не смогла обзавестись семьей после расставания с Алдониным, хотя пыталась построить отношения с мужчинами. Певица долгое время болела, а 15 марта умерла.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:00

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