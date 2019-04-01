Алдонин пресек провокацию Малахова об отношениях с Началовой после развода





Алдонин отметил, что это «абсолютно не относится к делу». Они с Началовой расстались мирно и поддерживали отношения ради совместной дочери. В телефоне у Алдонина экс-супруга была записана под именем и фамилией, и он не скрывает, что они часто созванивались, обсуждая вопросы воспитания наследницы.Бывший футболист призвал общественность и телеведущего не спекулировать на теме его отношений с артисткой после развода. Каждый из супругов пошел своей стезей, и, как мог, строил свою жизнь. Алдонин счастливо женился, воспитывает с женой 2,5-летнего сына Артема. Началова не смогла обзавестись семьей после расставания с Алдониным, хотя пыталась построить отношения с мужчинами. Певица долгое время болела, а 15 марта умерла.