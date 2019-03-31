В Краснодарском крае мужчину избили у полицейского участка
Жители Краснодарского края пожаловались в социальных сетях на бездействие правоохранителей, не реагировавших на избиение мужчины у полицейского участка. Информацию об инциденте, случившемся вечером 30 марта в Курганинском районе, проверяет региональное ГУ МФД РФ.
Очевидцы расправы над местным жителем сообщили, что сотрудники полиции якобы слышали крики о помощи, так как стояли в 900 м от места драки, однако предпочли не вмешиваться. За мужчину, который лежал на земле и не мог пошевелиться, заступилась случайная прохожая. Девушка вызвала пострадавшему скорую помощь и пригласила на место инцидента участкового.
В пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края заявили, что осведомлены о происшествии. Материалы, касающиеся вероятного бездействия правоохранителей в Курганинском районе, зарегистрированы, начата проверка.
Очевидцы расправы над местным жителем сообщили, что сотрудники полиции якобы слышали крики о помощи, так как стояли в 900 м от места драки, однако предпочли не вмешиваться. За мужчину, который лежал на земле и не мог пошевелиться, заступилась случайная прохожая. Девушка вызвала пострадавшему скорую помощь и пригласила на место инцидента участкового.
В пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края заявили, что осведомлены о происшествии. Материалы, касающиеся вероятного бездействия правоохранителей в Курганинском районе, зарегистрированы, начата проверка.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:58