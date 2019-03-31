В Краснодарском крае мужчину избили у полицейского участка





Очевидцы расправы над местным жителем сообщили, что сотрудники полиции якобы слышали крики о помощи, так как стояли в 900 м от места драки, однако предпочли не вмешиваться. За мужчину, который лежал на земле и не мог пошевелиться, заступилась случайная прохожая. Девушка вызвала пострадавшему скорую помощь и пригласила на место инцидента участкового.В пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края заявили, что осведомлены о происшествии. Материалы, касающиеся вероятного бездействия правоохранителей в Курганинском районе, зарегистрированы, начата проверка.